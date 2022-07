Le processeur de serveur Ampere Altra à 80 cœurs est supprimé

Dans le contexte : la gamme de processeurs Altra basée sur Arm d’Ampere offre une efficacité énergétique et des performances impressionnantes, supérieures aux alternatives x86 dans certaines situations. Ils sont livrés avec un support multi-socket, la société proposant des modèles avec jusqu’à 128 cœurs.

Overclocker et YouTuber der8auer ont publié une nouvelle vidéo présentant les performances d’un processeur de serveur Ampere Altra Q80-30 et ont même supprimé un exemplaire pour voir ce qu’il y a sous l’IHS.

L’Altra Q80-30 comprend 80 cœurs QuickSilver (basés sur l’architecture Neoverse N1 d’Arm dérivée du Cortex-A76 présent dans certains SoC de smartphone) et utilise le processus de fabrication N7 de TSMC. Il prend en charge 128 voies PCIe 4.0, huit canaux de mémoire DDR4 et a une fréquence maximale de 3 GHz.

Der8auer a exécuté Geekbench 5 sur un serveur refroidi par air alimenté par l’une de ces puces et a obtenu un score multicœur de 44 425. À titre de comparaison, le détenteur actuel du record du monde, un AMD Threadripper 3990X refroidi par liquide doté d’un overclock massif, n’a obtenu que 34 735 points dans le même test. Le YouTuber a également noté l’efficacité énergétique impressionnante du processeur Arm, avec une consommation d’énergie du processeur uniquement culminant à seulement 180 W pendant les tests.

Plus tard dans la vidéo, der8auer a supprimé un exemplaire Altra Q80-30 (vraisemblablement déjà mort) en utilisant la méthode de l’étau. Étonnamment, Ampere a choisi d’utiliser une pâte thermique standard comme matériau d’interface thermique au lieu de souder l’IHS à la puce du processeur comme le font habituellement Intel et AMD. La société a probablement emprunté cette voie parce qu’elle est plus rentable, car les processeurs Arm sont plus faciles à refroidir que les conceptions x86 en raison de leur efficacité énergétique supérieure.

La matrice du processeur de l’Altra Q80-30 mesure environ 22,5 mm x 25,5 mm, ce qui donne une surface de 574 mm2. Der8auer l’a comparé côte à côte avec un Intel Core i9-7980XE à 18 cœurs construit sur un nœud de 14 nm, qui a une taille de matrice de 480 mm2. Cependant, la puce Ampere a un substrat plus grand et plus du double du nombre de pastilles à l’arrière en raison du prise en charge de beaucoup plus de voies PCIe.