The Last of Us Part 1 arrive sur PC "très bientôt" après la version PS5

Quelque chose à espérer : Naughty Dog avait déjà confirmé que son remake PlayStation 5 de The Last of Us finirait par atterrir sur PC. Cependant, quelqu’un du studio a récemment indiqué que les utilisateurs de PC ne devraient pas avoir à attendre trop longtemps après le lancement initial de la PS5. Naughty Dog a également publié une nouvelle plongée en profondeur sur le titre à venir.

Au cours du week-end, un artiste senior de Naughty Dog a laissé entendre que le remake du studio de l’original The Last of Us arrivera sur PC « très bientôt » après sa sortie sur PlayStation 5. Ces mots sont vagues, mais ils peuvent créer un précédent pour la cadence des ports PC de Sony à l’avenir.

Content d’apprendre que tu es hype mec ! La version PC devrait sortir un peu plus tard, mais très peu de temps après la sortie PS5 ! — Jonathan BENAINOUS (@JonathanBenaino) 23 juillet 2022

Jusqu’à présent, tous les anciens jeux exclusifs à PlayStation que Sony a apportés sur PC sont arrivés sur la plate-forme plusieurs années après leur sortie sur PlayStation 4. Cependant, ils sont tous initialement sortis sur PS4 avant que Sony ne commence à porter des jeux sur PC. La société n’a pas encore indiqué à quelle vitesse elle publiera les conversions PC des jeux effectuées après le début de sa politique multiplateforme. Horizon Forbidden West a été lancé sur PS5 en février mais jusqu’à présent, Sony n’a pas confirmé de version PC.

L’indice de Naughty Dog survient après que le studio a publié une vidéo approfondie expliquant tout ce qu’il a fait pour rafraîchir The Last of Us, qu’il a initialement publié en 2013 pour la PlayStation 3. Naughty Dog a reconstruit chaque modèle et chaque texture à partir de zéro, a révisé l’IA ennemie, et ajouté des fonctionnalités d’accessibilité étendues.

The Last of Us débarque sur PS5 le 2 septembre.