Apple et d'autres sociétés auraient acheté de l'or à des mineurs illégaux au Brésil.

Les ressources naturelles telles que l’or et le cuivre sont fondamentales dans le processus de fabrication des produits électroniques. Et comme ces ressources sont si précieuses, il existe de nombreuses sociétés minières illégales dans le monde. Malheureusement, il semble qu’Apple, Google, Microsoft et Amazon aient acheté de l’or extrait illégalement au Brésil pour leurs produits.

Le journal brésilien local Reporter Brésil a révélé lundi que ces quatre grandes entreprises technologiques utilisaient de l’or illégal provenant de terres indigènes brésiliennes situées dans la forêt amazonienne. Cet or était principalement destiné aux smartphones et ordinateurs d’Apple et de Microsoft, ainsi qu’aux serveurs de Google et d’Amazon.

Les produits Apple peuvent contenir de l’or provenant de mineurs illégaux

Des documents consultés par les auteurs du rapport confirment que les entreprises ont acheté de l’or aux raffineries de Chimet et de Marsam entre 2020 et 2021. Les deux raffineries font l’objet d’une enquête de la police fédérale brésilienne pour extraction illégale de ressources naturelles, en plus de plusieurs accusations liées à dégât environnemental.

Bien que l’extraction des ressources naturelles sur les terres autochtones soit interdite au Brésil, il existe plusieurs sociétés minières illégales qui extraient et vendent ces ressources à d’autres sociétés dans le monde. En effet, l’extraction minière entraîne la déforestation de la forêt amazonienne et la contamination des rivières par le mercure.

Dans le même temps, l’extraction illégale des ressources naturelles finance également le crime organisé. Au Brésil, le nombre d’attaques armées contre les peuples autochtones a considérablement augmenté ces dernières années à mesure que ces sociétés minières étendent leurs opérations

Chaque entreprise cotée à la bourse américaine est tenue de déclarer ses fournisseurs de ressources naturelles. Cependant, bien que Chimet et Marsam soient en cours d’investigation au Brésil, ces raffineurs sont actuellement certifiés aux États-Unis et en Europe. Bien que les entreprises technologiques soutiennent qu’elles utilisent des matériaux propres, il semble que toutes ne soient pas vraiment intéressées à savoir d’où proviennent ces matériaux.

Apple affirme avoir des normes élevées pour ses fournisseurs

Reporter Brésil a demandé à Apple, Google, Microsoft et Amazon un commentaire. Seule Apple a répondu à la demande par une déclaration dans laquelle la société affirme qu’elle n’achète plus d’or à Marsam – cependant, rien n’a été mentionné à propos de Chimet.

Apple a également déclaré qu’il avait des normes élevées pour établir ses partenariats et qu’il recherchait constamment des fournisseurs durables. Dans un document soumis à la Securities and Exchange Commission des États-Unis, Apple affirme travailler pour protéger l’environnement ainsi que la vie des personnes affectées par sa chaîne d’approvisionnement.

Apple s’efforce de protéger l’environnement et de préserver le bien-être des millions de personnes concernées par notre chaîne d’approvisionnement, du niveau minier aux installations où les produits sont assemblés. Nous sommes profondément engagés à évaluer continuellement nos progrès et à intégrer les leçons que nous apprenons dans tout ce que nous faisons.

Sur son site internet, Apple a une rubrique qui met en avant toutes les actions de l’entreprise pour préserver l’environnement lors de la fabrication de ses produits.

Le gouvernement américain a également refusé de commenter le rapport, tandis que la London Bullion Market Association a déclaré qu’elle était au courant des enquêtes en cours au Brésil et qu’elle examinait la certification de ces sociétés minières.

H/T : @_asfonseca

