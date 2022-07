Tous les jeux PlayStation exclusifs auxquels vous pouvez jouer sur PC

jeux maintenant disponibles

Ensuite, nous vous laissons avec tous les titres PlayStation exclusifs disponibles sur PC :

Au-délà de deux âmes

Une histoire bouleversante, le travail du grand David Cage et son Quantic Dream qui nous permet de jouer dans des films interactifs d’une qualité extraordinaire. Mettant en vedette Willem Dafoe et Elliot Page, il raconte l’histoire de Jodie Holmes et de ses pouvoirs mentaux qui lui permettent de se connecter avec une entité immatérielle qu’elle appelle Aiden.

Days Gone

Ce bac à sable avec des zombies dans un monde post-apocalyptique est arrivé sur PS4 et a été un succès, mais pas suffisant pour justifier un deuxième opus. Une aventure avec des motards qui doivent se frayer un chemin à travers l’apocalypse zombie avec une facture technique et ludique de très haut niveau.

Échouement de la mort

Jusqu’à aujourd’hui, le dernier match de Hideo Kojima. Une dystopie où la Terre a été dévastée par des créatures qui détruisent toute trace de vie. Nous, dans notre rôle de messagers, devrons aider à reconnecter le monde. Il n’y a rien.

Detroit: Become Human

Quantic Dream et David Cage reviennent dans la mêlée avec un récit où les androïdes sont une partie essentielle de la vie des gens à l’avenir. Une intrigue émouvante qui se déplace à travers plusieurs histoires qui se croisent avec plusieurs protagonistes et finissent par se rejoindre de manière magistrale. Vous vous demandez peut-être si un robot peut être considéré comme une personne.

dysgaée

C’est l’une des franchises les plus reconnues dans le genre des jeux de rôle tactiques, dans ce cas créé par Nippon Ichi. Une occasion unique d’expérimenter sur PC un genre qui nous a apporté beaucoup de joie ces dernières années (et décennies).

Tout le monde est parti pour l’enlèvement

Il ne porte pas le nom d’autres franchises Sony exclusives mais il est très intéressant, car il s’agit d’une aventure narrative à la première personne où l’important est de faire attention à ce qu’ils nous disent et de faire ce qui est juste et nécessaire qu’ils demandent nous. De plus, dans ce cas, c’est celui que tout le monde désigne comme le successeur spirituel de Dear Esther.

fleurs

Jeu qui est venu sur PS3 et qui a un développement aussi beau qu’original, où nous devons traverser d’immenses champs pour faire fructifier la fleur qui nous permet de continuer le cycle de la vie. Nous n’avons qu’à nous préoccuper de la gestion de la direction du vent… ce qui n’est pas peu de chose.

Lève tes fusils!

LÈVE TES FUSILS! C’est un titre de stratégie, free to play, où nous devons gérer les troupes à l’écran à travers le général, marquer où elles doivent se déplacer, attaquer et, bien sûr, toujours gérer les ressources pour ne pas rester coincé au milieu d’un combat .

God of War

Que dire de l’une des versions vedettes de la PS4, avec un Kratos plus âgé, père d’un fils et qui doit faire face à certains des problèmes qu’il a laissés en suspens dans le passé. Un jeu d’action qui se raconte en un seul plan-séquence du début à la fin.

forte pluie

Quantic Dream et David Cage sont de retour avec un autre grand jeu qui est arrivé sur PS3 avec la possibilité de le gérer avec PS Move. Dans les versions les plus récentes de PS4 et PC, cela a été perdu, mais pas l’intensité de l’argument, la profondeur des décisions que nous devons prendre et les nombreuses heures qu’il nous faudra pour le terminer à 100%.

plongeurs de l’enfer

Jeu qui était compatible (avec cross-play et tout) avec PS3, PS Vita et PS4 que vous pouvez jouer sur PC et qui nous invite à nous battre sur des cartes pleines d’ennemis pendant que nous nous nourrissons d’armes avec lesquelles survivre. Très simple mais en même temps très amusant.

Horizon Zéro Aube

Que dire de l’épopée futuriste-apocalyptique qui a ouvert la voie sur PS4 et le fait maintenant avec son deuxième opus pour PS5. Vous avez cette merveille sur PC pour profiter de l’une des aventures d’action les plus importantes de la dernière décennie que vous avez enfin sous la main sur PC.

Périple

Ce fut l’un des premiers grands succès de ce qu’on appelait le genre indie. Depuis 10 ans, il a atteint de nombreuses plateformes et le PC en fait également partie : c’est une expérience unique, courte mais intense et très impressionnante.

Nioh

Le mélange parfait entre un Dark Souls et un Ninja Gaiden où l’on n’arrêtera pas de se battre contre des centaines d’ennemis, grâce à un système d’armes et de combos qui devient parfois addictif. N’arrêtez pas d’essayer.

Nioh 2

Suite du jeu précédent qui vient renforcer les vertus du premier et qui ajoute un plus grand catalogue de façons de combattre. C’est une petite merveille que vous avez déjà disponible pour PC.

Prédateur : terrains de chasse

Basé sur le célèbre Predator des films, ce jeu a un développement multijoueur où l’ennemi doit achever tous les participants en utilisant cette arme mortelle que nous avons déjà appréciée dans les films. Maintenant disponible sur PC.

Street Fighter V

Après une période d’exclusivité pour PS4 et PS5, nous avons enfin l’un des meilleurs jeux de combat sur PC, profitant de toute la puissance graphique de nos cartes et, oui, nous demandant d’oublier le clavier et la souris. Soit vous y jouez avec une manette de jeu, soit vous allez recevoir beaucoup de claques.

Le cygne inachevé

Avec Journey, l’un des indépendants les plus connus de l’écosystème PlayStation. Dans ce cas, l’expérience est presque au-dessus du gameplay, qui est toujours aux commandes de scènes très soignées tant sur le plan esthétique que narratif.

Les exclusivités qui arrivent sur PC

Et puis on vous laisse celles qui sont encore à venir et qui, pour le moment, sont simplement annoncées.

Marvel’s Spider-Man remasterisé

Nous pourrons enfin avoir le jeu Spider-Man sur PC, remasterisé et tout, à partir du 12 août 2022. Avec lui, nous acquerrons tout le contenu qui a été publié pour lui dans un seul pack, en tant qu’édition GOTY. Alors n’y pense même pas. Si vous n’y avez pas joué, profitez-en pour en profiter sur les ordinateurs.

Marvel’s Spider-Man Miles Morales

Ce ne sera pas en août, mais ce sera à l’automne lorsque nous pourrons profiter de Spider-Man Miles Morales pour PC. Le jeu exclusif PS5 fait le saut vers les ordinateurs et il ne faudra pas beaucoup de remake ici, car l’original avait déjà un niveau technique à la hauteur de ce qui est exigé d’un jeu AAA en ce moment.

oublié

Dans ce cas, nous n’aurons pas à attendre aussi longtemps puisqu’à partir du 22 octobre 2022 nous aurons la conversion de ce titre qui nous raconte comment une fille de New York se retrouve dans un monde étrange plein de bêtes. Alors maintenant vous savez, préparez vos armes et distribuez des épées.

Collection Uncharted L’héritage du voleur

Et avant de terminer, une compilation, qui ne contient ni plus ni moins qu’Uncharted 4 et Uncharted The Lost Legacy. Occasion unique de profiter des deux derniers volets de la franchise Naughty Dog sur PC. Bien qu’au début il semblait qu’il allait arriver le 20 juin 2022, il semble finalement qu’il sera retardé.

final fantasy xvi

Il reste encore un long chemin à parcourir et il n’a pas de date officielle, mais il est très possible que nous ne voyions pas le nouveau jeu dans la franchise avant la fin de 2023 ou le premier semestre de 2024. Donc pour l’instant. .. faites de la place dans votre ludothèque personnelle .