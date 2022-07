Téléchargez le magnifique nouveau fond d’écran ‘Apple Stage’ pour iPhone, iPad et Mac de Basic Apple Guy

Le designer et créateur extraordinaire Basic Apple Guy est sorti avec son dernier fond d’écran pour iPhone, iPad et Mac. Le magnifique papier peint arc-en-ciel Apple Stage présente un design vibrant et détaillé inspiré de la structure réelle à six couleurs créée par Jony Ive.

Fond d’écran Apple Stage arc-en-ciel

Basic Apple Guy a partagé le nouveau fond d’écran Apple Stage pour iPhone, iPad et Mac sur son site Web et Twitter ce matin.

En plus du magnifique fond d’écran gratuit – vous pouvez donner un pourboire à Basic Apple Guy pour soutenir son travail – voici un extrait amusant du processus créatif :

« Mais le processus de réalisation de ce design a été assez fortuit. J’avais en tête un concept pour un fond d’écran sombre, mais cela n’avait rien à voir avec la façon dont ce fond d’écran s’est finalement avéré. En fait, le produit fini est le résultat d’expérimentations, de réductions et de constructions d’effets jusqu’à ce que je produise un design dont je suis tombé amoureux. C’est l’équivalent graphique d’un coup de piscine fluke que vous prétendez avoir eu l’intention de faire tout au long. Je ne pourrais pas être plus heureux du résultat final et fier de le publier en tant que tout nouveau fond d’écran pour votre iPad, Mac et iPhone. Prendre plaisir! »

Rendez-vous sur le site Web de Basic Apple Guy pour télécharger le nouveau fond d’écran Apple Stage pour vos appareils.

Contexte de la scène six couleurs d’Apple Park

Basic Apple Guy a également partagé des détails sur la création de la scène arc-en-ciel. 25 000 pièces composent l’impressionnante construction personnalisée conçue par Jony Ive.

« Une scène unique en son genre, conçue sur mesure, de 25 000 pièces en six couleurs, conçue par Jony Ive lui-même – une touche finale à Apple Park avant son départ plus tard cette année-là. Les arcs arc-en-ciel colorés sont une présence joyeuse sur le campus et une séance photo populaire pour les employés et les personnes assez chanceuses pour visiter le campus. Vous pourriez dire que j’ai un faible pour cette arche, ayant publié quatre fonds d’écran au cours des 14 derniers mois mettant en vedette la création emblématique d’Ive.

