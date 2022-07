Mojang, créateurs de Minecraft : « Les NFT sont spéculatifs et basés sur l’exclusion »

C’est à quel point ils étaient énergiques de Mojang, les créateurs de Minecraft, lors du lancement de leurs nouvelles politiques sur les NFT et les technologies de blockchain dans leurs jeux. Le nouveau guide de l’utilisateur de Minecraft interdit la vente de NFT liés au jeu, y compris les skins ou les mondes.

De cette façon, Mojang suit le chemin opposé à d’autres titres comme Fortnite. L’étude détenue par Microsoft indique qu’ils permettent la monétisation via l’accès aux serveurs, mais qu’une fois à l’intérieur, tous les joueurs doivent avoir accès à la même fonctionnalité.

Les NFT vont à l’encontre de l’esprit de Minecraft

Dans le communiqué publié par Mojang, ils indiquent que ces technologies vont à l’encontre de l’esprit de Minecraft, puisque les NFT peuvent conduire à un modèle de rareté et d’exclusion. Selon l’étude, le but du jeu est « l’inclusion créative et le jeu ensemble », ce qui les a amenés à prendre cette décision.

Le texte est cru quant à l’utilisation de ces jetons non fongibles : «Les NFT n’incluent pas l’ensemble de la communauté et créent un scénario de différenciation entre ceux qui ont et ceux qui n’ont pas. L’état d’esprit spéculatif en matière de tarification et d’investissement autour des NFT s’éloigne de l’objectif du jeu et encourage la spéculation. ».

Ce changement de réglementation intervient après un mois noir pour la valeur des NFT, beaucoup vaudront zéro. De cette manière, Mojang cherche à empêcher que nombre de ses utilisateurs ne soient à nouveau arnaqués par « des NFT qui ont été vendus artificiellement ou frauduleusement à des prix gonflés ».

Par conséquent, si un joueur voulait tirer profit de la vente de NFT en participant à la série Twitch basée sur le jeu, il devra trouver d’autres moyens d’obtenir l’argent de ses téléspectateurs, dont beaucoup ne seront pas assez âgés pour comprendre les concepts. tels que NFT, blockchain ou crypto-monnaie.