Windows 11 (mise à jour KB5015882) : toutes les actualités

Comme chaque mois depuis la sortie de Windows 11, Microsoft a publié une nouvelle mise à jour facultative appelée « Patch C ». Cette mise à jour (KB5015882) nous amènera à la version 22000.829.

Windows 11 (KB5015882) : nouveautés les plus importantes

Nous aurons désormais la possibilité de recevoir des notifications urgentes lorsque le mode Focus sera activé.

La première fois que nous installons Windows 11 sur un ordinateur pris en charge, nous aurons la possibilité de mettre à jour vers la dernière version du système d’exploitation.

Correction d’un problème qui empêchait l’explorateur de fichiers de fonctionner lors de l’utilisation des boutons jouer et pause sur le clavier de certains appareils.

Correction d’un problème qui empêchait l’explorateur de fichiers de fonctionner lors de l’utilisation du menu contextuel du menu Démarrer (Win + X) et qu’un moniteur externe était connecté à notre ordinateur.

Correction d’un problème qui affichait une fenêtre vide que nous ne pouvions pas fermer en survolant le bouton de recherche de la barre des tâches.

Correction d’un bogue qui empêchait l’exécution de certains outils de dépannage.

De plus, cette mise à jour KB5015882 inclut également un certain nombre de correctifs de qualité et de mises à jour de sécurité que nous avons déjà abordés dans cet article, lors de sa sortie dans Release Preview.