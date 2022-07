Un ingénieur révèle comment il a fabriqué un boîtier AirPods USB-C, un fichier 3D open source et un PCB personnalisé

En mai, l’ingénieur Ken Pillonel a poursuivi son projet réussi de création du premier iPhone USB-C au monde en créant le premier boîtier AirPods avec USB-C. Cependant, il n’a pas partagé de détails sur la façon dont il l’a fait. Maintenant, Pillonel est de retour avec un test approfondi de ce qu’il a fallu pour créer un boîtier AirPods USB-C et met ses ressources à la disposition des autres pour faire de même.

Pillonel a partagé une nouvelle vidéo aujourd’hui sur sa chaîne YouTube qui révèle exactement comment il a mis USB-C sur un boîtier AirPods (via The Verge).

Une grande partie de sa motivation ainsi que la frustration de devoir utiliser un câble Lightning uniquement pour les AirPods sont les déchets électroniques impliqués lorsqu’une batterie de boîtier AirPods meurt.

Comment fabriquer un étui AirPods USB-C

Le boîtier des AirPods se brisant lorsque vous l’ouvrez pour remplacer une batterie ou un connecteur Lightning, Pillonel a trouvé une solution en concevant une coque de boîtier AirPods personnalisée imprimée en 3D (fichier disponible gratuitement sur GitHub).

Pour aller plus loin, il a également dû créer un PCB USB-C personnalisé et un support pour fonctionner avec le boîtier AirPods (détails techniques également disponibles sur GitHub). Cette solution fonctionne pour les boîtiers AirPods gen 1 et 2.

Découvrez le processus dans sa fascinante vidéo :

Avec la vidéo, Pillonel a également lancé airpodsdirtysecret.com en tant que ressource pour les autres qui cherchent à créer leur propre boîtier AirPods USB-C.

En plus des liens vers les matériaux open source sur GitHub, Pillonel prévoit un cadeau et propose une inscription par e-mail sur le site Web pour ceux qui souhaitent simplement lui acheter directement les matériaux.

La prise de Netcost-security.fr

Je pense que c’est génial de voir Pillonel partager tous les détails sur la façon dont il a réalisé ce projet et encore plus cool qu’il ait ouvert les informations pour ceux qui veulent l’essayer.

Bien qu’il s’agisse probablement d’un groupe de niche de personnes prêtes à s’attaquer à un tel projet, cela attire l’attention sur la réparabilité et la fonctionnalité des appareils Apple.

Heureusement, pour la majorité des utilisateurs d’Apple qui ne se sentent pas à l’aise ou qui ne veulent pas essayer de fabriquer leur propre étui AirPods USB-C ou iPhone, Apple pourrait officiellement commencer à passer ses appareils Lightning à USB-C au cours de la prochaine année :

