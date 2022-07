Sony révèle les fonctionnalités et la configuration système requise de Spider-Man PC

Quelque chose à attendre avec impatience: avec le port PC de Spider-Man d’Insomniac dans quelques semaines seulement, Sony a révélé les nouvelles fonctionnalités auxquelles les joueurs peuvent s’attendre et le hardware qu’ils doivent utiliser pour jouer au jeu. Les améliorations sont similaires à celles des autres ports PC de Sony.

Marvel’s Spider-Man est le prochain titre exclusif à PlayStation à arriver sur PC le mois prochain. Le développeur Nixxes a donné au jeu bon nombre des mêmes fonctionnalités techniques et d’accessibilité que nous avons vues dans les ports PC d’Horizon Zero Dawn et de God of War. La configuration système requise est également similaire, de sorte que les PC de jeu modestes devraient pouvoir le gérer à 1080p, mais Sony recommande les cartes de performance les plus récentes pour 4K.

Spider-Man est le premier port PC de Sony avec ray tracing, avec des réflexions par ray tracing avec un nouveau paramètre de qualité qui va au-delà de la version PlayStation 5. La conversion comprendra également un filtrage de texture amélioré, une qualité LoD, SSAO et des ombres.

Sans surprise, Spider-Man sur PC aura également DLSS, divers rapports d’aspect, DLAA et des commandes personnalisables. Nixxes a également ajouté le déclencheur adaptatif DualSense et le prise en charge du retour haptique. Malheureusement, il n’a pas mentionné l’ajout d’AMD FSR 2.0. Cependant, God of War a obtenu le support FSR 2.0 le mois dernier, donc c’est peut-être encore dans les cartes pour un futur patch.

La configuration système requise de Spider-Man semble relativement standard, recommandant une GTX 1060 ou RX 580 pour de bonnes performances 1080p. Pour jouer en 4K ou avec le ray tracing, Sony suggère les GPU Ampère et RDNA 2 de niveau supérieur et 75 Go d’espace de stockage. Le reste des exigences est le suivant :

Minimum (paramètres très bas 720p 30fps) GPU : Nvidia GeForce GTX 950 / équivalent AMD (Radeon R7 370 ? Juste une supposition)

Processeur : Intel Core i3-4260 / AMD équivalent

RAM : 8 Go Recommandé (réglages moyens 1080p 60fps) Carte graphique : Nvidia GeForce GTX 1060 (6 Go) / AMD Radeon RX 580

Processeur : Intel Core i5-4670 / AMD Ryzen 5 1600

RAM : 16 Go Très élevé (paramètres très élevés 4K 60fps) Carte graphique : Nvidia GeForce RTX 3070 / AMD Radeon RX 6800 XT

Processeur : Intel Core i5-11400 / AMD Ryzen 5 3600

RAM : 16 Go Incroyable Ray Tracing (1440p 60fps ou 4K 30fps High settings avec High ray tracing) Carte graphique : Nvidia GeForce RTX 3070 / AMD Radeon 6900 XT

Processeur : Intel Core i-5 11600K / AMD Ryzen 7 3700X

RAM : 16 Go Traçage de rayons ultime (paramètres élevés 4K 60 ips avec traçage de rayons très élevé) Carte graphique : Nvidia GeForce RTX 3080 / AMD Radeon RX 6950 XT

Processeur : Intel Core i7-12700K / AMD Ryzen 9 5900X

RAM : 32 Go

Les précommandes ont ouvert aujourd’hui sur Steam et Epic Games Store, avec le lancement du jeu le 12 août. Sony a également promis d’apporter Spider-Man: Miles Morales sur PC cet automne, tandis que les exclusivités PlayStation Uncharted 4 et Uncharted Lost Legacy devraient arriver plus tard cet automne. an.