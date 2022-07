Meta est poursuivi par une autre société appelée Meta qui a déposé le nom en premier

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Ce n’est pas la première fois que le parent de Facebook, Meta, est accusé d’avoir volé son nom à une entreprise qui l’utilisait des années avant le changement de marque du géant des médias sociaux en 2021. Cette fois, une entreprise d’art d’installation enregistrée sous le nom de MetaX LLC, connue sous le nom de META ou Meta .is, est l’accusateur, et a lancé une action en contrefaçon de marque pour reprendre le nom.

Facebook est allé à fond sur ses plans pour le métaverse, changeant sa dénomination sociale en Meta en octobre dernier. Mais il semble que Mark Zuckerberg ne savait pas ou ne se souciait pas du fait que la marque était déjà utilisée.

MetaX LLC, une société dont les installations immersives utilisent des technologies telles que la réalité augmentée et virtuelle et qui sont apparues lors d’événements tels que Coachella, a annoncé cette semaine qu’elle avait lancé une action en justice contre Facebook/Meta.

La poursuite de MetaX LLC indique que la société a été fondée en 2010 et qu’elle a demandé à déposer son nom en 2016. Cette demande a été accordée en 2020. « Le 28 octobre 2021, Facebook a saisi notre marque et notre nom META, auxquels nous avons mis notre sang, la sueur et les larmes dans la construction pendant plus de douze ans », écrit la société.

2/ Étonnamment, l’équipe de diligence raisonnable de Facebook a ignoré les enregistrements fédéraux de Meta pour la marque META qui identifient expressément les services « utilisant la réalité numérique, virtuelle et augmentée ». [contd.] – META (@METAbeyond) 19 juillet 2022

MetaX dit avoir passé environ huit mois à essayer de négocier avec Facebook, mais en vain, ne lui laissant d’autre choix que d’intenter une action en justice. Le procès afirme que Facebook a enfreint les marques déposées au niveau fédéral de META et les droits de marque de common law et s’est livré à des actes flagrants de concurrence déloyale. Il affirme également que son activité a été « écrasée » par Facebook.

La poursuite indique que les nombreux scandales liés à la vie privée et autres qui ont tourmenté Facebook pendant des années ont rendu impossible pour les deux sociétés de partager le nom. « … les consommateurs sont susceptibles de croire à tort que les biens et services de Meta émanent de Facebook et que Meta est associé à la toxicité inextricablement liée à Facebook », indique le dossier.

MetaX affirme également que Facebook était bien au courant de l’existence de l’entreprise avant son changement de nom. Le fondateur Justin JB Bolognino dit qu’il a échangé des e-mails avec des employés seniors de Facebook en 2017 qui ont abouti à « une discussion plus approfondie sur les produits et services de Meta, conduisant Facebook à solliciter Meta pour collaborer avec Facebook sur des travaux futurs ».

Le procès indique que la réponse de Facebook à la lettre de Bolognino exprimant des inquiétudes quant au fait que le fait d’avoir le même nom que l’entreprise de médias sociaux pourrait nuire à son entreprise était de souligner qu’ils fournissent tous les deux des biens et des services radicalement différents.

MetaX veut une injonction qui empêchera Meta d’utiliser le nom Meta. Il demande également un montant non spécifié de dommages-intérêts.

Si l’histoire semble très familière, c’est parce que ce n’est pas la première fois que Meta se trouve dans cette position. Nous avons entendu l’année dernière qu’une entreprise de l’Arizona appelée Meta PCs qui vend des ordinateurs portables, des accessoires et des plates-formes personnalisées avait demandé la marque Meta en août 2021. Elle a dit à Zuckerberg qu’il pouvait acheter le nom de l’entreprise pour 20 millions de dollars, mais il semble que Meta n’ait jamais remis l’argent.