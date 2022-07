Le logiciel espion CloudMensis est activement utilisé dans la nature pour voler des données privées sur des Mac

Un vilain morceau de malware Mac est activement utilisé dans la nature pour capturer des données personnelles à partir de Mac. Les chercheurs en sécurité affirment que le logiciel espion CloudMensis peut permettre à un attaquant de télécharger des fichiers, de capturer des frappes au clavier, de prendre des captures d’écran, etc.

La société de cybersécurité ESET affirme que le logiciel espion est utilisé activement depuis février et semble cibler des individus spécifiques…

Guide de Tom rapports.

Une porte dérobée jusque-là inconnue a été découverte dans macOS et est actuellement exploitée dans la nature pour espionner les utilisateurs de Mac compromis.

Découvert pour la première fois par des chercheurs de la société de cybersécurité ESET, le nouveau malware a été surnommé CloudMensis. Les capacités de CloudMensis montrent que ses créateurs l’ont conçu pour recueillir des informations sur les Mac des victimes et que le malware est capable d’exfiltrer des documents et des frappes, répertoriant les e-mails et les pièces jointes, répertoriant les fichiers du stockage amovible et les captures d’écran selon ESET.

Alors que CloudMensis est certainement une menace pour les utilisateurs de Mac, sa distribution incroyablement limitée suggère qu’il est destiné à être utilisé dans le cadre d’une opération ciblée. D’après ce que les chercheurs d’ESET ont observé jusqu’à présent, les cybercriminels responsables déploient le logiciel malveillant pour cibler des utilisateurs spécifiques qui les intéressent.

« Nous ne savons toujours pas comment CloudMensis est initialement distribué et qui sont les cibles. La qualité générale du code et le manque d’obscurcissement montrent que les auteurs ne sont peut-être pas très familiers avec le développement Mac et ne sont pas si avancés. Néanmoins, beaucoup de ressources ont été investies pour faire de CloudMensis un puissant outil d’espionnage et une menace pour les cibles potentielles.