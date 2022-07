Viva Engage, le Facebook de Microsoft est arrivé

Depuis le début de la pandémie, de nombreuses organisations sont passées au travail à distance. Cela indique qu’ils ont besoin d’outils efficaces et efficients qui leur permettent de maintenir l’entreprise à flot. À cette fin, Microsoft Viva a reçu une tonne de mises à jour et de fonctionnalités en cours pour améliorer le fonctionnement hybride. Par exemple, Viva Sales, récemment introduit, permet de fournir des recommandations personnalisées aux vendeurs tout en élargissant la clientèle.

Microsoft Viva Engage, l’évolution la plus radicale de Yammer

Et maintenant, Microsoft lance une nouvelle application, Viva Engage, qui a été intégrée à Teams et est en cours pour aider « créer une communauté et des liens ». Il propose également des histoires et des scénarios que les utilisateurs peuvent utiliser pour s’exprimer et en dire plus sur eux-mêmes.

D’après le billet de blog, « Viva Engage apporte un réseau social de type consommateur sur le lieu de travail, en s’appuyant sur la puissance de Yammer pour créer une communauté, susciter l’engagement et développer des réseaux personnels, directement dans le flux de travail. »

Avec cette application, les entreprises peuvent partager des nouvelles et des connaissances. Les employés peuvent également contacter votre entreprise via la plateforme pour exprimer leurs préoccupations, créant ainsi un sentiment d’appartenance et d’inclusion. Permettant une relation plus étroite entre les deux parties.

Quant aux fonctionnalités Stories et Storyline, les employés peuvent en profiter et partager leur expérience, leurs réflexions et leurs idées, ce qui joue un rôle important et facilite la prospérité de l’entreprise. Microsoft a également indiqué que Viva Goals sera généralement disponible le 1er août. Facebook a essayé d’adapter son réseau social pour les entreprises et maintenant Yammer, le réseau d’entreprise privé évolue à travers Viva Engage. Il semble que Teams continue de faire grandir tout ce qui l’entoure.