Apple a créé le guide ultime sur la façon dont Apple Watch et Health améliorent des vies

Le PDG d’Apple, Tim Cook, a déjà déclaré que la plus grande contribution de l’entreprise à l’humanité serait probablement liée à la santé. Et au cours de la dernière décennie, Apple a fait des progrès impressionnants dans les nouvelles fonctionnalités de santé et de remise en forme, les partenariats avec la communauté médicale, et plus encore. Maintenant, Apple a publié un guide complet sur la façon dont Apple Watch, iPhone et Apple Health permettent aux gens de vivre une vie plus saine et comment il envisage l’avenir de son travail le plus important.

Pas plus tard qu’hier, nous avons entendu une histoire poignante sur une femme dont la vie a été sauvée après que son Apple Watch ait découvert une tumeur cachée. Bien que nous ayons vu de nombreux exemples de la façon dont l’iPhone et l’Apple Watch ont sauvé des vies dans des circonstances incroyables, les appareils améliorent également de nombreux aspects de la santé et du bien-être quotidiens des gens – et c’est ce que ce nouveau guide d’Apple vise à partager.

Apple COO Jeff Williams ouvre le rapport de près de 60 pages intitulé « Autonomiser les gens pour vivre une journée plus saine ».

« Apple s’efforce de changer la façon dont les gens pensent, parlent, surveillent et se concentrent sur leur santé. Nous nous sentons attirés par ce travail non seulement en raison de l’opportunité d’aider à faire progresser la santé humaine, mais aussi parce que nous sommes motivés par nos principes pour consacrer le talent, les ressources et l’expertise là où nous pouvons faire le plus de bien. Nous croyons passionnément que la technologie peut jouer un rôle dans l’amélioration des résultats de santé et encourager les gens à vivre une journée en meilleure santé. Ce rapport offre un aperçu de notre travail pour faire progresser la santé. Depuis le début de notre parcours, les innovations en matière de santé que nous avons mises au point visent à aider à éliminer les barrières entre les utilisateurs et leurs propres données de santé quotidiennes, entre les prestataires de soins de santé et les patients, et entre les chercheurs et les participants à l’étude.

Williams note que le travail d’Apple dans le domaine de la santé a été principalement dans deux domaines, les fonctionnalités de santé et de forme physique personnelles trouvées sur des appareils comme l’iPhone et l’Apple Watch et le support à la communauté médicale.

En terminant l’introduction, Williams souligne que les efforts d’Apple en matière de santé sont son travail le plus important et que sa vision pour l’avenir est d’offrir une technologie qui « agit comme un gardien intelligent » pour la santé des utilisateurs.

« Notre vision pour l’avenir est de continuer à créer une technologie basée sur la science qui fournit aux gens encore plus d’informations et agit comme un gardien intelligent de leur santé, afin qu’ils ne soient plus des passagers dans leur propre parcours de santé. Au lieu de cela, nous voulons que les gens soient fermement dans le siège du conducteur avec des informations significatives et exploitables. Notre priorité a toujours été la confiance de nos utilisateurs et, conformément à notre conviction que la confidentialité est un droit humain fondamental, chaque utilisateur devrait avoir la possibilité de choisir avec qui il partage ses données et ce qu’il partage. Nous avons l’intention de rester sur cette voie, car plus rien n’a d’importance.

Pour le résumé du guide, Apple met en avant les détails clés :

Un groupe croissant de fonctionnalités de santé et de remise en forme sur iPhone et Apple Watch offrent des informations scientifiques exploitables qui éliminent les barrières entre les utilisateurs et leurs informations de santé, toutes conçues dans un souci de confidentialité. iOS 16 et watchOS 9 offriront des fonctionnalités axées sur 17 domaines de la santé et de la forme physique, de la santé cardiaque au sommeil, en via la santé des femmes, la mobilité, etc. L’application Santé est disponible sur chaque iPhone et agit comme un emplacement central et sécurisé permettant aux utilisateurs de consulter toutes leurs informations de santé. Les utilisateurs peuvent désormais stocker plus de 150 types différents de données de santé Nos API permettent aux développeurs tiers de créer de nouvelles solutions qui favorisent des modes de vie sains et l’innovation en matière de santé.

Lorsque les utilisateurs sont équipés de leurs propres données de santé quotidiennes provenant d’Apple Watch et d’iPhone, ils ont la possibilité de partager ces données avec des chercheurs pour faire avancer la science.

Les communautés médicales et de recherche utilisent nos appareils, API et frameworks pour créer de nouvelles façons d’interagir avec les patients. Les établissements de santé utilisent des appareils, des API et des cadres Apple pour renforcer la relation entre les médecins et les patients avec des données significatives et permettre des soins de n’importe où.

Toutes nos fonctionnalités de santé et de remise en forme ont été développées selon deux principes fondamentaux : les processus de validation scientifique et la confidentialité des utilisateurs.

En fouillant dans le guide complet, Apple l’a organisé en deux sections principales avec quatre sous-sections chacune.

Autonomiser les utilisateurs dans leur parcours de santé personnel

Cette rubrique comprend :

Les données de santé en un seul endroit

Apple Watch agit comme un gardien intelligent de la santé des utilisateurs

Fonctionnalités pour améliorer la santé et la forme physique au quotidien

Alimenter des applications tierces innovantes de santé et de fitness

Soutenir l’écosystème de la santé en collaborant avec la communauté médicale

Cette rubrique comprend :

Équiper les chercheurs pour faire de nouvelles découvertes scientifiques

Renforcer la relation médecin-patient avec des données significatives

Organismes de santé promouvant des modes de vie sains avec Apple Watch

Soutenir la santé publique et les initiatives gouvernementales

Apple ferme le guide avec une section Extensions et Spotlights et ses sources.

Consultez le guide complet d’Apple pour tous les détails.

Apple Watch, iPhone et/ou Apple Health ont-ils eu un impact sur vous ? Nous aimerions entendre votre histoire sur nos réseaux sociaux!

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :