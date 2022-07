Est-ce que PlayStation va sortir une série de NFT ?

PlayStation Stars et récompenses numériques

PlayStation Stars est un programme de points de récompense pour les joueurs de consoles Sony. Non seulement nous gagnerons des points en achetant des jeux, mais nous les obtiendrons également en débloquant certains trophées ou en réalisant certains défis dans les jeux. Pour faire le parallèle, PlayStation Stars est pratiquement le même que le programme « Missions and Rewards » que Nintendo a annoncé il y a quelques mois pour les membres de Nintendo Switch Online.

Dans ce type de service, les points peuvent être échangés contre divers produits et services. Et apparemment, Sony ne s’est pas trop bien expliqué lorsqu’il s’agit de définir ce que sont précisément ces « actifs numériques » pour eux. Peu de temps après l’annonce du service, certains fans de PlayStation ont été déçus à l’idée que Sony ait donné le bal aux collections numériques.

Tout a été un gros malentendu

Non, Sony n’a pas l’intention de se lancer dans les NFT. Cela a été clarifié par la vice-présidente de Sony Advertising, Grace Chen. Dans une récente interview accordée au Washington Post, ce chef d’entreprise a expliqué que les objets de collection numériques qui sont intégrés au programme PlayStation Stars n’ont rien à voir avec les NFT.

Il n’y a pas de blockchains et il n’y aura pas de commerce

Et, en fait, Chen a tout à fait raison. Ces actifs numériques ne peuvent pas être achetés et vendus entre utilisateurs. Il n’y a pas non plus de possibilité que les propriétaires de ceux-ci les échangent entre eux. Et la technologie Blockchain n’est pas utilisée non plus. Par conséquent, nous sommes confrontés à des produits numériques qui ont existé toute notre vie.

Comme il n’y a aucune possibilité de faire des échanges, Sony ne laisse pas de place à la spéculation avec ces produits numériques. Comme l’a expliqué Grace Chen, de nombreuses collections auront de nombreux tirages, tandis que d’autres cadeaux seront uniques et seront offerts aux gagnants du tournoi ou au premier joueur à remporter un trophée de platine dans un certain titre.

Vous pouvez échanger les points contre des fonds dans le portefeuille PSN

Tous les utilisateurs ne vont pas applaudir à l’idée d’échanger leurs points de fidélité contre des objets de collection numériques. Et en fait, si vous ne le souhaitez pas, vous pouvez ignorer son existence.

Comme cela se produit également dans le nouveau système de fidélité Nintendo, les joueurs qui accumulent de nombreux points pourront les dépenser dans le propre store de la console, pouvant ainsi acheter de nouveaux jeux, DLC ou tout autre type de produit vendu dans le PlayStation Store .