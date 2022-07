Liste des chaînes gratuites disponibles sur Roku [2022]

Roku est un excellent service de streaming qui possède un certain nombre d’appareils tels que des téléviseurs intelligents, des Streaming Sticks et des boîtiers de streaming. Ces appareils sont livrés avec Roku OS, un système d’exploitation qui vous permet d’installer et de diffuser diverses chaînes gratuites et payantes. Il existe un grand nombre de chaînes que vous pouvez choisir d’installer dans différents genres. Bien que la plupart des services soient gratuits, il peut être nécessaire que vous deviez acheter un plan d’abonnement pour afficher le contenu. Aujourd’hui, nous allons examiner une liste de chaînes gratuites disponibles sur Roku.

Si vous envisagez d’acquérir un appareil Roku ou si vous en avez déjà un et que vous souhaitez savoir quelles sont toutes les chaînes auxquelles vous pouvez accéder, vous pouvez faire défiler toutes les chaînes disponibles sur votre service de streaming Roku.

Quelles chaînes sont gratuites sur Roku – Liste des chaînes Roku

Chaîne cinéma 24h/24

247 Rétro

Télévision 4K nature relaxante

7 Gun Cinema – Western gratuit

A&E

Centre de criminalité A&E

Les animaux d’Aaron

abc

PBS

ABC Nouvelles en direct

Abondance Plus

Salle de projection de l’Académie

Accuradio

Accuweather maintenant

Films et séries d’action par Fawesome

Films et émissions d’aventure par Fawesome

Films d’aventure et TV par Fawesome

Famille AFV

AFV Enfants

AfroKiddos

AfroLandTV

Ahah

AHC ALLER

Télé AHL

Télévision aérée

Classiques américains

Horreurs américaines

Classiques rétro américains

La cuisine d’essai de l’Amérique

Arabicana

Sommes-nous déjà là?

AsiatiqueCrush

Aspirez à la vie télévisée

Audace

Des hommes à la hache

B-Film TV

Zone B

Télévision des baby-boomers

Bébé Einstein

Alerte à Malibu

BBC Amérique

beIN SPORTS Extra

Bizarre par Fawesome.tv

BlackPix

Cinéma et télévision noirs par Fawesome

Réseau de films noirs

Blippi

Bob le bricoleur

Bon appétit

Bounce – à la demande

Bravo

Films et séries britanniques par Fawesome

BYUtv

Réseau de dessin animé

Station de dessin animé

Dessins animés Plus

Chaîne de chat

Pris à Providence

Radio-Canada

Nouvelles de Radio-Canada

Famille CBN

Choppertown

Cinéma chrétien

Christmas Plus – Films et musique gratuits

Films de vacances de la zone de Noël

Cheddar

Ciné Sureño

CollègeHumour

CIAO ITALIE TV

Classiques d’horreur culte

Cinehouse – Diffusez votre créneau

Classiques Cinevault

Cinévault des années 70

Cinévault années 80

Westerns Cinevault

Télévision classique et cinéma

Télévision de présentation des arts classiques

Docteur Who classique

Horreur classique et science-fiction

Films et séries classiques

Coffre-fort des films classiques

Moulinet classique

Coffre-fort de télévision classique

Crumpe

Cocomelon

Cocoro

Canal de guerre de combat

Dynamique de la comédie

Télévision comète

CONTV Anime

Réseau de télévision Continuum

Chaîne de cuisine ALLER

Flics

Télévision de la Cour

Façon cow-boy

Crépiter

Créer et bricoler

L’heure du crime

Crime ThrillHer

Télévision sur la matière noire

Daria

DDD Télévision

Exigez l’Afrique

Zone de transaction

Degrassi

DistroTV TV et films en direct gratuits

Médecins

Documentaires Films & TV par Fawesome

Documentaire+

Chien à la télé

Colombe Canal

Drame Films & TV par Fawesome

Classiques du drive-in

POUSSIÈRE

Électrique MAINTENANT

HEM

EncourageTV

Le Rey

Jeux Estrella

Nouvelles d’Estrella

ET en direct

Etvnet

Euronews – anglais

Euronews – Español

Échec de l’armée

Génial

Clips fabuleux

Télévision Figuier

Film Lapins

FilmRise

FilmRise Action

FilmRise Anime

FilmRise Black TV

FilmRise Télévision britannique

FilmRise Canadien

Cinémathèque FilmRise

FilmRise TV classique

FilmRise Comédie

Documentaire FilmRise

FilmRise Drama

Famille FilmRise

Fichiers médico-légaux FilmRise

Histoire de FilmRise

FilmRise Horror

FilmRise Indé

FilmRise Kids

FilmRise Mystère

FilmRise Fabriqué au Canada

FilmRise Pride

FilmRise Sci-Fi

FilmRise True Crime

FilmRise Western

Filmzie

Sam le pompier

FlickstreamTV – Grindhouse

FlyCams Live – Caméras de bande, caméras de bar, caméras d’animaux et plus

Pour les fans

Fichiers médico-légaux

Réseau d’affaires Fox

Chaîne d’information Fox

Âme de renard

Météo Renard

Films classiques gratuits

Télévision en direct gratuite | Chaînes 24h/24 et 7j/7

Chaîne de cinéma gratuite

Famille de chaînes de films gratuites

Chaîne de films d’horreur gratuite

Films gratuits maintenant

Westerns gratuits

Free2ViewTV Select

Télévision gratuite

FreeFlix

FreeFlix ce soir

Freeform – Films et TV

FTF (pour les fans)

Drôle ou mourir

Central du jeu télévisé

Réseau d’achat de pierres précieuses

Gemporia LTD

Globoplay international

GoNoodle

Films gravitationnels

GSTV

Jus de goyave

Gusto TV

Chaîne GQ

Des enfants heureux

Studios Hasbro

HauntTV

Haystack Nouvelles locales et mondiales

Bandes-annonces de films HD par TA

La cuisine de l’enfer

Salut-YAH

HockeyTV

Films de vacances favoris par durée de vie

Classiques hollywoodiens

Homeful

HonduTV

Houpla

Horrifier

Films et séries d’horreur par Fawesome

Canal de chasse

Camionneurs de la route de glace

iFood.tv

IGN

iCoeur

Famille iHeartRadio

Télévision IMDb

IMPACT! Lutte

Spectacle de quiz impossible

IndieBox

IndieFilms gratuits

Vidéo IQIYI – Drames et films

Télévision IUIC

iWantTFC

Jack Hanna

Chaîne NASA de Joe Screwdriver

Johnny CarsonTV

JTV en direct

Juntos

Juste pour rire gags

Kanopi

Chaîne de dessins animés !

Télévision au ketchup

KidCity

Enfants et famille sur la chaîne Roku

Proche

Kino Cult

Klowd TV

KOCOWA

Kriminal

Latido Musique

Chaîne LEGO

Films et séries LGBTQ par Fawesome

Billet de remontée

TV LIV

Télévision en direct sur la chaîne Roku

En direct MAINTENANT de FOX

Député en direct

LocalBTV

Boucle la plus chaude

Lucas | Films et actualités gratuits

Fabriqué à Hollywood

MegellanTV MAINTENANT

Jeu de mathématiques

Cinéma noir gratuit Maverick

Sélection MAVTV

MediaBay TV

Mega Noticias

Pulpe de minuit

Meurtres de Midsomer

Merveilles modernes

Films de monstres – Films gratuits

Motorvision.tv

Superproductions cinématographiques

Classiques du cinéma

Movieland.Tv

Films gratuits

MST3K

Photos de la sororité mutante

Mes films et séries Retro Flix

Mon temps

Nasa

Nashville

CNB

Nouvelles de la BNC

NBC Sports

NHRA

Nouveau K.MOVIES

Nouveaux KMOVIES

Newsmax TV

Des nouvelles sur

Plein de nouvelles

NHK Monde Japon

Nick Jr

Nickelodéon

Curieux

Nosy Escandalos

Chaîne olympique

Corée à la demande

Chine à la demande

Sports d’origine

Emballeurs

Pac-12 : initié du Pac-12

PAW Patrol et ses amis

PBS Enfants

Télé paon

Effectuer

Télévision populaire

Piction et Fantasy TV par Fawesome

Joueurs.tv

Plex – Films et séries gratuits

Pluton TV

Télé Pokémon

PokerGO : diffusion en continu de la télévision sur le poker

Pop maintenant

Popcornflix – Films et séries gratuits

Comédie Popcornflix

Power Nation

PowerNation en français

Farces

Piste du projet

Pub-D-Hub

CVQ et HSN

Qwest TV Classique

Qwest TV Jazz et au-delà

Qwest TV Mix

INFO Radio-Canada

RCN Plus

Recompter la télévision

Arbre réel 365

Crime réel

Vrai vie

Télévision du Real Madrid

Vrai fouineur

Télévision Red Bull

Canal vert rouge

Boîte rouge

Redbox Foi et famille

Romance en boîte rouge

Crime de vérité réelle

Détendez-vous

Restaurer

Retro Crush – Regarder l’anime gratuit

Revry

Téléviseur RFlix

Reuter

Son cinématographique Roku

Trucs et astuces Roku

Roya TV

Rubico TV HD

Rumble TV

Durée

Runtime Español

Ryan et ses amis

Chaîne Samuel Goldwyn

Samuel Goldwyn Classiques

Sauveurs du Père Noël

SBTN aller

Films et émissions de science-fiction par Fawesome

Sensuel

Sensique 8+

Rue de Sesame

BOUTIQUE LC

ShopHQ

Cri! Télévision d’usine

Montre-moi la télé

Téléviseur Signal 23

Chats idiots

Six Gun Cinema – Westerns gratuits

Nouvelles du ciel

Tellement vrai

Trop bon

ÉTINCELLE TV

Grille sportive

Musique Spotify

Diffusez UNO TV

tarte sablée à la fraise

Très simple

Balayage de supermarché

SYFY

Sports d’évitement

Table TV

Télévision savoureuse

Tayo+

Canal TCL

Projet de corps d’équipe

TED

Tentkotta VOD

TenTV

Cette vie d’animal de compagnie

Les archives

L’asile

La chaîne Bob Ross

Le spectacle de Carol Burnett

Le coffre à pièces

Le gymnase de la bande dessinée

Le réseau national

Le magasin d’artisanat

La CW

Le réseau de conception

Le spectacle de Dick Van Dyke

La chaîne du film

La chaîne de bandes-annonces de films

Le seul moyen est l’Essex

Le collectif des animaux de compagnie

Le prix est juste: l’ère Barker

Le spectacle rouge vert

La chaîne de détente

La chaîne Roku

La chaîne météo

Les Wiggles

Cette vieille maison

Cette chaîne de vieux créateurs de maison

TREIZE Explorer

Thriller Films & TV par Fawesome

TMZ

Googles de dessin animé

Lunettes Toon Jr.

Top Ciné

Couple

Criminalité totale

Canal Tribeca

Salle de bain

Le vrai crime maintenant

Véritable chaîne d’histoire

Tubi – Films et émissions de télévision gratuits

Accorder

Classiques de la télévision

TVB Anywhere+ Amérique du Nord

Téléviseur

TVOne – Diffusez des épisodes complets

Divertissement au Royaume-Uni

Invaincu

Non identifié

UNOIPTV

Mystères non résolus

Zone inexpliquée

Réseau américain

Vely

Vévo

Vevo Pop

VICE

VICE TV

Les vidéos sont devenues virales

Vivaldi

Télévision Vivaldi

Vive Kanal D Drame

VIX-CINE. LA TÉLÉ. GRATUITEMENT

Voix

VRV

VTV Go pour Roku

VUDU

Vuuzle TV

Regarder la télévision gratuite plus la chaîne

Regarder le SCT

Regarder la TNT

RegarderGratuitActionThrillerFlix

RegarderGratuitDocumentaireFlix

RegarderFreeFlix

RegarderFreeForeignFlix

RegarderFreeHorrorFlix

MétéoNation

Films classiques occidentaux

Chaîne Western Classics

Manie occidentale

Classiques de la télévision et du cinéma occidentaux

Westerns classiques gratuits

Chaîne des westerns

WETV

SiffletTV

Wipeout Xtra

FILAIRE

Merveilleuse

Meilleure télévision au monde b KCTS9

XITE

Xplorer

Xumo – Films et séries gratuits

Yo Gabba Gabba

Conclusion

Il s’agit de la liste complète des chaînes que vous pouvez télécharger et diffuser sur votre appareil Roku. Il continue en montrant qu’il y a toujours du contenu illimité disponible pour que vous puissiez le diffuser sur un appareil Roku. Quoi que vous souhaitiez regarder, il y a toujours une chaîne disponible dans chaque genre.

Si vous avez encore des questions sur le liste gratuite des chaînes Roku, faites-le nous savoir dans la section des commentaires. Aussi, partagez cet article avec vos amis.

