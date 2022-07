Toutes les séries DC que vous pouvez regarder sur HBO Max

Prédicateur (2016)

https://www.youtube.com/watch?v=weliftDuu54

Ce drame est basé sur l’homologue de la bande dessinée de Vertigo, un éditeur de DC Comics. Il raconte l’histoire de Jesse Custer, un révérend et prédicateur qui découvre que Dieu a abandonné ses devoirs, lui déléguant une partie de son pouvoir. Prédicateur a un total de 4 saisons.

Légendes de demain (DC’s Legends of Tomorrow) (2016)

Il s’agit d’une autre série d’Arrowverso, conçue comme un spin-off de The Flash et Arrow. Cette série a commencé avec un voyageur temporel, Rip Hunter, essayant d’unir un groupe de héros et de méchants pour empêcher un avenir totalement sombre et sombre. La série a été renouvelée plusieurs fois, accumulant un total de 7 saisons. Cependant, début 2022, Warner Bros a décidé de l’annuler.

Krypton (2018)

Produite à l’origine pour Syfy, cette série se concentre sur certains des ancêtres de Superman, en particulier Seg-El, le grand-père de Man of Steel. La série elle-même explore la famille des super-héros d’une manière très intéressante, tout en définissant la relation avec la famille Zod. Krypton a deux saisons, car Syfy l’a annulé en 2019.

Doom Patrol (DC Doom Patrol) (2019)

Cette autre série est basée sur Doom Patrol d’Arnold Drake et Bob Haney. C’est un peu comme ‘DC’s X-Men’, mais avec quelques mises en garde. La série nous montre une série de personnages totalement inadaptés dotés de super pouvoirs et guidés par un scientifique qui, comme par hasard, est en fauteuil roulant. Doom Patrol est sorti directement en 2020 sur HBO Max, et compte déjà un total de 3 saisons. DC Entertainment et Warner Bros Television ont déjà assuré qu’une quatrième saison serait en préparation.

Veilleur (2019)

Damon Lindelof a osé adapter le travail d’Alan Moore et Dave Gibbons dans une série qui a attiré tous les regards. Et tu ne peux pas dire que ça s’est mal passé. La série a remporté un total de 11 Emmy Awards en 2020, devenant ainsi la première adaptation d’une bande dessinée à remporter l’un de ces prix. Beaucoup considèrent que c’est l’une des meilleures séries de la décennie. Et sûrement, Lindelof aussi, car il a décidé de se lever après avoir remporté le succès. Pour cette raison, Watchmen est resté dans une mini-série de 9 chapitres.

Batman (2019)

Cette autre série partage également un univers avec Arrow. Il narre les aventures de Kate Kane, le nouvel espoir des rues de Gotham. La série a fonctionné, même si elle a connu de nombreux revers. La pandémie a influencé sa première saison, qui a dû être écourtée. Puis, au milieu de 2020, la protagoniste, Ruby Rose, a décidé de quitter la série. La relève a été prise par Wallis Day. Après cela, la série a été renouvelée pour une troisième saison, mais a fini par être annulée peu de temps après la diffusion du dernier épisode en avril 2022.

Fille étoile (2020)

Cette série suit le personnage des bandes dessinées Johns et Lee Moder. Les événements de Stargirl se déroulent environ dix ans après la bataille entre la Justice Society of America et l’Injustice Society, au cours de laquelle les premières ont été pratiquement anéanties.

La série raconte la vie de Courtney Whitmore, une lycéenne qui découvre le Cosmic Staff peu de temps après avoir appris que son beau-père était le partenaire de Starman. Ainsi naît Stargirl, une super-héroïne qui forme un groupe de jeunes pour arrêter les méchants présents dans sa société et récupérer l’héritage de la Justice Society.

Cette série compte au total deux saisons à ce jour et a été renouvelée pour une troisième.

Superman et Loïs (2021)

Pour le moment, l’un des ajouts les plus récents au catalogue HBO Max. A cette occasion, la série nous montre une facette quelque peu différente de la relation entre Clark Kent et Lois Lane, qui font face à la difficulté de concilier leur travail avec l’éducation de leurs deux enfants, qui pourraient hériter des pouvoirs de leur papa.

Superman & Lois a un total de 2 saisons à ce jour, bien qu’il ait été renouvelé pour une troisième.

Le Pacificateur (2022)

Sans aucun doute, l’une des séries que peu de gens imaginaient connaîtrait un tel succès. Elle est basée sur le personnage de DC Comics du même nom. La série est un spin-off du film The Suicide Squad (2021) et est également la première série télévisée se déroulant dans l’univers étendu de DC.

La série raconte la vie de Christopher Smith (Peacemaker) après les événements de Suicide Squad. C’est une comédie dans laquelle on voit plus profondément comment ce personnage hautement égoïste essaie toujours d’« obtenir la paix » à tout prix.

Série d’animation DC Universe

Vous pouvez également trouver sur HBO Max des œuvres d’animation également inspirées des personnages de DC. Ce sont les séries suivantes :

Poulet robot – Spécial DC Comics (2012)

Robot Chicken est une série animée pour adultes sur Adult Swim. Il a 11 saisons et des centaines d’épisodes. Tous les chapitres de cette série de Seth Green et Matthew Senreich sont réalisés à l’aide de la technique du stop-motion. Les épisodes durent environ 10 minutes et sont toujours des parodies et des satires pleines d’humour noir et absurde.

Dans la cinquième saison, l’épisode spécial était consacré aux personnages de DC Comics. Puis, à partir de la septième saison, il y a eu plus d’épisodes spéciaux creusant un peu plus profondément dans l’univers DC.

Action de la Ligue des justiciers (2016)

Créée à l’origine pour Cartoon Network, cette série animée comporte une seule saison de 52 épisodes. Il raconte les aventures de Superman, Wonder Woman, Batman et d’autres super-héros qui finissent par faire partie de la Justice League.