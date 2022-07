Cette figurine grandeur nature est le rêve d’un fan de Pokémon.

Ce Lucario ne convient qu’aux plus geeks des Pokémon

L’un des Pokémon les plus connus de la quatrième génération est Lucario. Ce loup humanoïde bleu a été présenté dans le film Lucario et le mystère de Mew, et est rapidement devenu l’une des créatures les plus aimées de toute la saga, tant pour sa conception que pour sa force et sa polyvalence au combat.

Pour les vrais fans de Lucario, le Pokémon Center vient de dévoiler une énorme peluche de ce Pokémon grandeur nature. C’est une figure de 120 centimètres de haut – exactement ce que dit le Pokédex – faite avec beaucoup de détails. La créature a un poids de 4 kilos -on apprécie qu’elle ne pèse pas autant que la vraie, car on se souvient qu’elle est aussi de type acier-, et il ne sera pas possible de l’acheter avec une simple visite au store.

C’est un animal en peluche totalement exclusif qui doit être commandé sur demande. Le Pokémon Center recevra les demandes jusqu’au lundi 25 juillet prochain à 23 h 59 (heure de Tokyo). Après la date, ils procéderont à la fabrication des peluches et plus aucune commande ne pourra être effectuée. Le prix pour obtenir l’un de ces animaux en peluche exclusifs est d’environ 46 200 yens, ce qui équivaut à environ 330 euros. La peluche est destinée aux enfants de 6 ans et plus, et les commandes commenceront à être expédiées l’année prochaine, vers la fin février 2023.

Peut-il être commandé en dehors du Japon ?

Bonne question. Pokémon Center a son propre site Web à partir duquel les commandes peuvent être passées. Cependant, ils ne sont pas expédiés en dehors du Japon. Nous ne savons pas si c’est à cause des frais de douane ou pour vous inciter à visiter le pays du soleil levant.

Heureusement, il existe des services intermédiaires qui vous permettent d’effectuer un achat dans ce store et de faire expédier le produit dans n’importe quel pays du monde. L’un des plus célèbres est White Rabbit Express. Selon le site Web de cette société, ils acceptent les commandes à l’avance, il ne devrait donc pas y avoir de problème pour passer cette commande. Ce que nous n’avons pas vu sur le Web, c’est s’il existe une limitation quelconque en raison de la taille du paquet. Cependant, le site internet permet d’évaluer rapidement le prix d’un envoi avec la commission, ainsi vous pourrez connaître le prix total du produit au cas où vous voudriez faire oui ou oui avec la peluche Lucario grandeur nature.