Snapchat arrive sur le Web après plus d’une décennie d’exclusivité mobile

Pourquoi c’est important : le déploiement d’un portail Web après plus d’une décennie de service uniquement mobile est une décision curieuse qui suggère que Snap suit sa base d’utilisateurs de base à mesure qu’ils vieillissent et passent des appareils mobiles aux ordinateurs avec des écrans plus grands au bureau. .

La plate-forme de communication mobile Snapchat est enfin disponible sur le Web, mais vous devrez être un abonné payant ou vivre dans une région spécifique pour l’essayer.

Snapchat pour le Web propose certaines des principales fonctionnalités de messagerie de l’application, notamment la réponse au chat et les réactions au chat. D’autres, comme Lenses, arrivent bientôt, nous dit-on. Avec le portail Web, les utilisateurs pourront démarrer un appel ou reprendre là où ils se sont arrêtés sur mobile.

Selon Snap, plus de 330 millions de personnes utilisent Snapchat sur leur téléphone chaque jour et plus de 100 millions de Snapchatters utilisent les fonctionnalités d’appels vocaux et vidéo de l’application chaque mois.

Les abonnés Snapchat + aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Canada peuvent essayer Snapchat pour le Web en utilisant Chrome à partir d’aujourd’hui, tout comme les utilisateurs réguliers de Snapchat en Australie et en Nouvelle-Zélande. Le prise en charge de navigateurs supplémentaires sera ajoutée ultérieurement.

Snapchat a lancé son service d’abonnement payant le mois dernier, offrant aux membres un accès exclusif aux fonctionnalités expérimentales et préliminaires pour 3,99 $ par mois. Notamment, le niveau payant n’élimine pas les publicités.

Les actions de Snap ont augmenté de près de 3 % aux nouvelles, mais ont baissé de près de 70 % depuis le début de l’année.