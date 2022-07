L’iPhone aurait arrêté une balle, sauvant la vie d’un soldat ukrainien

Les appareils Apple comme l’Apple Watch et l’iPhone ont sauvé de nombreuses vies grâce à des fonctionnalités telles que les ECG, les appels d’urgence SOS, la détection des chutes, etc. Mais il est beaucoup plus rare que l’appareil physique offre une protection. Dans une vidéo récente, un iPhone a été crédité d’avoir arrêté une balle, sauvant la vie d’un soldat ukrainien.

Partagé sur reddit et Twitter au cours du week-end, ce qui ressemble à un iPhone 13 Pro est salué comme un héros improbable, qui aurait arrêté une balle.

iPhone s’arrête balle?

Sorti du gilet d’un soldat, l’iPhone a pris un impact au centre de l’arrière de l’appareil et il semble que la balle n’ait pas complètement traversé – mais a complètement brisé le smartphone.

Dans la vidéo, l’iPhone est sorti d’une poche extérieure du gilet. On ne sait pas si le gilet pare-balles aurait protégé le soldat si l’iPhone n’avait pas été là.

Bien sûr, il n’y a aucun moyen de savoir avec certitude si c’est réellement l’iPhone qui a arrêté la balle ou si les événements se sont produits comme présenté dans la vidéo. Mais c’est certainement un scénario incroyable si vrai !

Dans l’une des vidéos, une traduction approximative dit : « Regardez, c’est comme ça que les iPhones sauvent des vies. Je ne fais pas allusion aux bénévoles, mais le résultat est évident. Bohdan est toujours en vie. Comment vas-tu après ça ?

Découvrez l’iPhone qui aurait arrêté une balle dans la deuxième vidéo ci-dessous :

Qu’est-ce que tu penses? Croyez-vous que cet iPhone a arrêté une balle ? Ou cela ressemble-t-il à une vidéo fabriquée cherchant à devenir virale ? Partagez votre opinion sur nos réseaux sociaux!

