Le télescope spatial James Webb peut générer près de 60 Go de données par jour

En un mot : contrairement à Hubble, qui orbite suffisamment près de la Terre pour que les astronautes puissent l’atteindre en cas de besoin, le nouveau télescope spatial James Webb se trouve à environ un million de kilomètres de chez lui. Cela le rend pratiquement inutilisable (au moins à court terme), ce qui indique que la NASA a dû l’équiper uniquement du hardware le plus fiable et le plus durci avant de l’envoyer dans l’espace.

Toutes les données collectées par Webb sont stockées localement sur un disque SSD de 68 Go, et 3 % de l’espace est réservé aux données d’ingénierie et de télémétrie. Tout bien considéré, Webb peut collecter jusqu’à 57 Go de données scientifiques par jour en fonction de la cible qu’il observe.

Webb doit décharger ses données quotidiennement afin d’éviter de manquer d’espace. Il le fait via un canal de 25,9 gigahertz sur la bande Ka à des vitesses allant jusqu’à 28 mégabits par seconde. L’observatoire utilise également deux canaux dans la bande S, dont une liaison montante à 2,09 GHz qui reçoit les futurs programmes de transmission et d’observation de la Terre à 16 kilobits par seconde et une liaison descendante à 2,27 GHz, 40 kb/s pour renvoyer les données d’ingénierie à la maison.

À titre de comparaison, Hubble peut générer jusqu’à 2 Go de données par jour.

Webb fait partie du Deep Space Network (DSN), un réseau de communication mondial avec des installations au sol situées aux États-Unis, en Espagne et en Australie qui prend en charge diverses missions spatiales. Tous ses canaux de communication utilisent le protocole de correction d’erreur Reed-Solomon, qui est également utilisé dans les codes QR et les Blu-ray / DVD.

Webb n’effacera son SSD pour libérer de l’espace qu’après avoir reçu la confirmation que ses données existantes ont réussi à arriver sur Terre.

Le SSD de Webb ne devrait pas non plus trop se dégrader avec le temps. À la fin de sa mission prévue de 10 ans, la NASA s’attend à ce qu’elle soit encore en mesure de contenir environ 60 Go de données.