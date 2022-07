Vous pouvez désormais transformer facilement un ancien Mac en Chromebook, mais vous ne devriez probablement pas

Bien qu’il soit possible depuis un certain temps de transformer un ancien Mac en Chromebook, Google a maintenant rendu le processus plus facile que jamais. Vous pouvez même exécuter Chrome OS à partir d’une clé USB si vous n’êtes pas sûr de vouloir supprimer macOS.

Chrome OS est conçu pour être un système d’exploitation extrêmement léger, qui peut insuffler une nouvelle vie à un matériel plus ancien qui a du mal à répondre aux exigences d’aujourd’hui. C’est vrai, mais je dirais quand même que plus les propriétaires de Mac plus anciens ne devraient pas le faire…

Chromebooks

La vision originale des Chromebooks était qu’ils seraient des ordinateurs portables bon marché et de faible puissance, les rendant accessibles à un éventail de personnes beaucoup plus large que les Mac ou les PC Windows.

Le secret de leur efficacité est que les applications ne sont essentiellement que des emballages pour les sites Web. Le vrai travail est effectué sur un serveur, avec des documents également stockés dans le cloud, permettant l’utilisation de Chromebooks avec très peu de puissance ou de stockage embarqué.

De nos jours, vous pouvez obtenir des Chromebooks assez chers, avec des prix plus élevés qu’un nouveau MacBook Air M2 brillant. Même ainsi, la vision originale est bien vivante, avec de nombreux modèles budgétaires.

Chrome OS Flex

En 2017, une société appelée Neverware a créé CloudReady, un système d’exploitation non officiel basé sur Chromium qui transforme les anciens Mac et PC en appareils de type Chromebook. En 2020, Google a racheté l’entreprise et a promis de faire de CloudReady un produit officiel.

Plus tôt cette année, Google a tenu cette promesse en renommant le système d’exploitation Chrome OS Flex. Une version bêta a été proposée en février, et elle est maintenant lancée en tant que produit stable adapté à une utilisation générale.

Quels Mac pouvez-vous convertir ?

Google indique que les Mac pris en charge sont :

MacBook : mi-2010 et versions ultérieures

iMac : mi-2010 et versions ultérieures

MacBook Air : mi-2012 et versions ultérieures

MacBook Pro : mi-2012 et versions ultérieures

Mac mini : fin 2014 et versions ultérieures

Cependant, je l’ai installé sur un MacBook Air 2011, et il fonctionne parfaitement bien, il n’y a donc aucune raison de ne pas l’essayer sur des modèles plus anciens.

Comment transformer un ancien Mac en Chromebook

Le processus commence par l’installation de Chrome OS Flex sur une clé USB, et vous pouvez ensuite (éventuellement) l’installer directement sur votre Mac. Vous avez besoin d’une clé USB de 8 Go ou plus, et assurez-vous de récupérer tous les fichiers dont vous avez besoin car ils seront effacés lors de l’installation.

Vous devrez installer Chrome sur votre Mac si vous ne l’avez pas déjà.

Ouvrez Chrome et suivez les instructions sur cette page. Le seul élément qui n’est pas clair à 100% est que lorsque vous êtes invité à identifier votre Chromebook, vous ne recherchez pas votre Mac. Au lieu de cela, sélectionnez simplement Google Chrome OS Flex comme marque et Chrome OS Flex comme modèle. Le processus d’installation ne prend que quelques minutes.

Une fois installé sur la clé USB :

Éteignez votre Mac

Allumer, en maintenant la touche option enfoncée

Sélectionnez la clé USB comme périphérique de démarrage (elle apparaîtra comme un lecteur externe)

Une fois qu’il a démarré dans Chrome, vous aurez la possibilité de continuer à l’exécuter à partir de la clé USB ou d’effacer votre Mac et de l’installer sur le lecteur. Je recommande fortement de ne pas faire ce dernier jusqu’à ce que vous ayez joué un peu avec.

Devriez-vous convertir votre Mac en Chromebook ?

Probablement pas.

Je l’ai installé sur un ancien MacBook Air dont la seule fonction est de servir de machine de sauvegarde d’urgence. Voici les raisons pour lesquelles j’ai joué avec pendant quelques heures, puis j’ai décidé de m’en tenir à macOS :

Il est basé sur l’écosystème Google

Si vous êtes un utilisateur Mac existant, il y a de fortes chances que vous soyez assez intégré dans l’écosystème Apple. Les Chromebooks sont plutôt intégrés à l’écosystème Google. Cela seul sera une raison suffisante pour que de nombreux propriétaires de Mac le rejettent.

C’est très limité

Chrome OS est un système d’exploitation très rudimentaire et basique pour commencer. La plupart des applications ne sont essentiellement que des interfaces pour les sites Web. C’est pourquoi le système d’exploitation fonctionne sur de vieilles machines, bien sûr, mais cela indique également que vous êtes très limité dans votre choix d’applications. Chrome OS Flex est encore plus limité, n’exécutant pas toutes les applications Chrome et n’offrant pas la possibilité d’exécuter celles d’Android.

C’est moche

macOS est, pour la plupart, une interface utilisateur élégante. Chrome OS Flex n’est… pas. On dirait qu’il a été construit à partir de Lego. Je pense que toute personne habituée à s’asseoir devant un Mac trouvera cela douloureux.

Voici qui devrait le faire

Si vous souhaitez donner votre ancien Mac à quelqu’un d’autre et qu’il n’est pas très technique, vous devez absolument l’envisager.

Chrome OS est à la fois facile à utiliser et à toute épreuve. Google s’occupe de toutes les mises à jour, automatiquement. Ils peuvent ouvrir des documents Google et Microsoft Office, sans avoir à se soucier des versions des applications. Tous les fichiers sont stockés sur le cloud – avec Google responsable des sauvegardes – il est donc beaucoup moins probable qu’ils perdent des fichiers ou des données. Dans le pire des cas, vous pouvez réinstaller le système d’exploitation et tous leurs fichiers seront toujours en toute sécurité dans le cloud.

En bref, si vous souhaitez donner un ordinateur portable à un ami ou à un membre de votre famille et ne pas avoir à vous soucier d’être leur support technique ou de vous mettre la tête entre les mains lorsqu’ils ont ignoré vos instructions d’utilisation de Time Machine et perdu tous leurs fichiers, alors transformer un Mac en Chromebook a beaucoup à offrir.

Oh, et si vous êtes simplement curieux et que vous n’avez jamais utilisé de Chromebook, installez-le sur une clé USB et exécutez-le à partir de là jusqu’à ce que votre curiosité soit satisfaite ! J’ai trouvé qu’il fonctionnait parfaitement bien lorsqu’il était démarré à partir d’une clé USB.

C’est mon point de vue – et le vôtre? S’il vous plaît partager vos pensées sur nos réseaux sociaux.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :