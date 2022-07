Les expéditions de disques durs chutent d’un tiers d’une année sur l’autre

Vue d’ensemble : les expéditions de disques durs ont diminué au cours de la dernière décennie, les consommateurs optant de plus en plus pour le stockage flash en raison de ses améliorations significatives en termes de vitesse et d’endurance. Les appareils mobiles bénéficient énormément de l’offre d’économies d’espace et d’énergie des SSD, tandis que le prix par gigaoctet a considérablement baissé.

Selon un nouveau rapport de Trendfocus, les expéditions mondiales de disques durs ont chuté à environ 45 millions d’unités au deuxième trimestre, soit une baisse de 33 % en glissement annuel. Pour mettre cela en perspective, les fournisseurs de disques durs ont expédié plus de 650 millions d’unités en 2010, soit environ 162 millions par trimestre en moyenne.

La demande de disques durs d’entreprise performants a légèrement diminué pour atteindre environ 2,5 millions d’unités, car les équipementiers auraient reporté les stocks du trimestre précédent. Les pénuries persistantes d’autres composants ont également entravé les ventes de systèmes équipés de disques durs. Pendant ce temps, les expéditions de disques durs de proximité sont restées essentiellement stables à environ 19 millions d’unités pour le trimestre.

Vendeur Disques durs expédiés (millions d’unités) Changement QoQ Changement annuel Part de marché Seagate 19.80 – 20.60 -13,8 – -10,4% -29,7% – -26,9% 44% Toshiba 8.00 – 8.60 -20,2% – -14,3% -42,8% – -38,5% 18% WDC 16.50 – 17.30 -16,5% – -12,4% -34,6% – -31,4% 37% Total 44.30 – 46.50 -16,0 % – -11,9 % -34,2 % – -31,0 %

Du côté des consommateurs, la situation semble bien plus sombre. Les expéditions totales de disques durs de bureau et d’électronique grand public de 3,5 pouces ont chuté de plus de 30 % en glissement trimestriel pour atteindre environ 13 millions d’unités. Trendfocus a noté une demande considérablement affaiblie pour les segments de la surveillance, des PC et de la vente au détail.

Le marché des disques durs de 2,5 pouces a connu la plus forte baisse, avec des expéditions chutant de 40 % en glissement trimestriel à environ 11 millions d’unités. Cela ne devrait pas surprendre, étant donné que les ordinateurs portables sont aujourd’hui presque exclusivement livrés avec un stockage flash. L’affaiblissement de la demande dans le secteur de la vente au détail a également contribué massivement à cette réduction, les envois d’électronique grand public de 2,5 pouces représentant apparemment une fraction insignifiante du total, car ils ne desservent que des catégories de niche.

Chia (une crypto-monnaie que les gens peuvent exploiter en allouant de l’espace disque inutilisé) a fait monter en flèche les ventes de disques durs il y a environ un an, contribuant sans aucun doute à la baisse en glissement annuel que nous constatons aujourd’hui.

Dans le même ordre d’idées, Microsoft pousserait les OEM à n’utiliser que des SSD pour les disques de démarrage à partir de l’année prochaine.