Bungie fait officiellement partie de la famille Sony Interactive Entertainment

Pourquoi c’est important: Sony Interactive Entertainment (SIE) a annoncé vendredi la finalisation de son acquisition de Bungie, les faisant officiellement partie du grand remaniement de l’industrie du jeu. Initialement annoncée en janvier 2022, l’acquisition de 3,6 milliards de dollars donne à Sony un accès complet aux ressources, à la base de joueurs et à leur capacité déjà établie à prendre en charge plusieurs plates-formes de jeu. Malgré l’acquisition, Bungie dit qu’ils conserveront la licence créative et continueront à concevoir et à publier leurs propres jeux et contenus.

L’acquisition finalisée jette SIE et Bungie sur le ring avec plusieurs autres acquisitions majeures de l’industrie, notamment Microsoft et Activision, Microsoft et Zenimax, et l’acquisition de Zynga par Take-Two Interactive. PDG de Bungie Pete Parson voit l’acquisition comme un grand pas en avant, un sentiment apparemment repris par Hermann Hulstle responsable des studios PlayStation.

L’accord d’acquisition de Bungie a été conclu. Alors maintenant, nous pouvons officiellement dire… bienvenue dans la famille PlayStation, @Bungie! pic.twitter.com/x5jVmelaxl – PlayStation (@PlayStation) 15 juillet 2022

Lors de l’acquisition, les fans de Destiny 2 et d’autres titres basés sur Bungie ont été assurés qu’ils n’avaient rien à craindre. Bungie restera une filiale indépendante de SIE et ne sera pas obligée de faire entrer Destiny ou d’autres titres dans la redoutable catégorie « plate-forme exclusive ». Au lieu de cela, Sony a l’intention de tirer parti de ses capacités nouvellement acquises pour améliorer ses propres offres multiplateformes.

La société affirme également qu’elle est loin d’avoir fini de se déplacer dans les espaces de jeu PC et mobiles. Selon leurs présentations annuelles de la journée des investisseurs, Sony prévoit qu’environ 50% de leurs versions seront disponibles via PC ou mobile d’ici 2025.