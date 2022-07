Comment réparer Apple Watch qui redémarre sans cesse

L’Apple Watch est un excellent appareil portable et probablement la meilleure montre intelligente du marché. Il a toutes les fonctionnalités que vous pouvez demander. La possibilité d’envoyer des messages, de recevoir des appels, d’utiliser Siri, d’installer diverses applications et même de contrôler la lecture de votre musique.

Bien que l’appareil soit super utile, il y a des moments où les choses les plus simples peuvent devenir ennuyeuses. L’un des principaux problèmes auxquels sont confrontés un certain nombre d’utilisateurs d’Apple Watch est lorsque la montre Apple continue de redémarrer ou de se redémarrer. Dans ce guide, nous examinerons les différents correctifs de dépannage que vous pouvez suivre pour réparer Apple Watch qui redémarre sans cesse.

Méthodes pour réparer Apple Watch Continuer à redémarrer

Maintenant, il existe de nombreuses raisons pour lesquelles votre Apple Watch continue de s’éteindre. Cela peut être dû à un problème logiciel, à des applications tierces qui causent un problème ou probablement au fait que le bouton d’alimentation de votre montre continue d’être accidentellement enfoncé pendant que vous la portez. Quelle que soit la raison pour laquelle l’Apple Watch se redémarre, il existe un certain nombre de méthodes de dépannage qui peuvent être appliquées si vous utilisez une montre Apple et que vous rencontrez un problème de redémarrage similaire.

Méthode 1 : Ajuster la montre au poignet

Si vous remarquez que votre montre Apple se redémarre pendant que vous la portez, il y a de fortes chances que la Digital Crown soit pressée par votre poignet. Si tel est votre cas, il est conseillé d’ajuster la position de votre montre ainsi que de porter la montre un peu plus haut sur votre bras. De cette manière, la couronne numérique sera protégée contre les pressions accidentelles et cessera ainsi de redémarrer ou de se redémarrer de manière aléatoire. Cependant, si vous avez remarqué que votre montre redémarre même lorsqu’elle n’est pas portée, vous devrez peut-être essayer les autres méthodes de dépannage mentionnées ci-dessous.

Méthode 2 : vérifier les mises à jour de l’appareil

Une autre raison pour laquelle votre Apple Watch pourrait redémarrer est probablement due à un bogue logiciel. Dans ce cas, il est préférable de vérifier les mises à jour disponibles et de les installer immédiatement. Vous pouvez suivre deux méthodes pour mettre à jour votre Apple Watch.

Mise à jour avec Apple iPhone

Assurez-vous que votre iPhone est mis à jour avec le dernier logiciel disponible.

Maintenant, lancez l’application Apple Watch sur votre iPhone.

Dans l’application, appuyez sur l’onglet Ma montre.

Maintenant, appuyez sur Général suivi de Mise à jour logicielle.

Si une mise à jour est disponible, téléchargez la mise à jour.

Vous devrez peut-être saisir le code d’accès de votre Apple Watch ou de votre iPhone.

Le téléchargement va commencer. Assurez-vous que l’Apple Watch est branchée sur sa source d’alimentation.

L’Apple Watch redémarrera une fois le processus de mise à jour terminé.

Mettre à jour à l’aide d’Apple Watch

Si l’Apple Watch que vous possédez fonctionne sur WatchOS 6 ou plus récent, vous pourrez mettre à jour son logiciel simplement en utilisant la montre elle-même. Voici comment.

Allumez votre montre et branchez-la sur la source d’alimentation.

Maintenant, vous devez également vous assurer que votre montre est connectée au réseau wifi.

Appuyez sur Général, puis sur Mise à jour logicielle.

La montre devrait maintenant vérifier les mises à jour si elles sont disponibles.

Si une mise à jour est trouvée, la montre la téléchargera et l’installera.

Lorsque le processus de mise à jour sera terminé, la montre devrait redémarrer.

Maintenant que votre Apple Watch a été mise à jour avec le dernier logiciel disponible, cela devrait réparer Apple Watch qui continue de s’éteindre. Mais, si vous semblez toujours avoir ce problème après la mise à jour ou si vous constatez qu’aucune mise à jour n’est disponible pour cet appareil, vous pouvez essayer la méthode suivante.

Méthode 3 : Redémarrez Apple Watch et iPhone

L’idée ici est de redémarrer votre iPhone ainsi que votre Apple Watch en même temps. Cela aide d’une manière à ce que les deux appareils puissent se reconnecter après un nouveau redémarrage et cela pourrait aider la montre à ne pas redémarrer d’elle-même. Suivez ces étapes pour redémarrer votre Apple iPhone et votre Apple Watch.

Redémarrez Apple iPhone X et plus récent

Appuyez simultanément sur les boutons de volume et d’alimentation et maintenez-les enfoncés.

Vous verrez le curseur de puissance affiché à l’écran.

Faites glisser le curseur pour redémarrer votre iPhone.

Redémarrez les iPhones Apple avec le bouton Accueil

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d’alimentation.

Faites glisser le curseur sur l’écran pour redémarrer votre Apple iPhone.

Redémarrez votre Apple Watch

Sur le côté de votre montre, maintenez enfoncé le bouton d’alimentation.

Faites glisser le curseur Éteindre sur l’écran.

Maintenant, avec votre Apple Watch éteinte, appuyez à nouveau sur le bouton et maintenez-le enfoncé jusqu’à ce que le logo Apple apparaisse sur votre écran.

Forcer le redémarrage de l’Apple Watch

Cette méthode peut être utilisée pour redémarrer de force votre Apple Watch. Tout ce que vous avez à faire est d’appuyer sur le bouton latéral et la couronne numérique pendant 10 secondes. Vous pouvez relâcher les boutons lorsque le logo Apple s’affiche. Même après avoir redémarré et redémarré avec force la montre Apple, vous rencontrez toujours ce problème, vous pouvez passer aux étapes suivantes.

Méthode 4 : dissocier et reconnecter l’Apple Watch avec l’iPhone

L’autre façon de résoudre ce problème consiste à dissocier et à réassocier ces appareils les uns aux autres. Suivez ces étapes pour dissocier et coupler à nouveau.

Dissocier l’Apple Watch

Allumez les deux appareils et gardez-les côte à côte.

Lancez l’application Apple Watch sur votre iPhone.

Appuyez sur l’onglet Ma montre et sélectionnez Toutes les montres.

Vous verrez maintenant votre montre à l’écran. Appuyez sur la petite icône qui contient le i minuscule.

Une option permettant de dissocier la montre s’affichera. Appuyez dessus.

Associer l’Apple Watch

Installez l’application Apple Watch sur votre iPhone. Assurez-vous également que l’iPhone fonctionne avec le dernier logiciel disponible.

Activez Bluetooth et WiFi sur votre iPhone.

Maintenant, allumez votre Apple Watch et gardez-la à proximité de votre iPhone. Votre iPhone va maintenant détecter l’Apple Watch.

Vous pouvez appuyer sur Confirmer sur le message qui apparaît sur votre iPhone.

Maintenant, l’iPhone vous demandera de vous coupler avec l’Apple Watch. Placez simplement le viseur de l’appareil photo de l’iPhone sur l’Apple Watch.

Dans quelques instants, l’Apple Watch sera désormais couplée à votre iPhone.

Vous pouvez choisir de la configurer en tant que nouvelle montre ou choisir de la restaurer à partir de toutes les sauvegardes disponibles.

Enfin, connectez-vous avec votre identifiant Apple et choisissez les paramètres, fonctionnalités et autres ajustements que vous souhaitez effectuer.

Maintenant que vous avez configuré votre Apple Watch avec votre iPhone, il ne devrait plus y avoir de problèmes tels que le redémarrage. Si le problème persiste, vous devrez peut-être réinitialiser votre Apple Watch.

Méthode 5 : Réinitialiser Apple Watch

Si aucune des étapes ci-dessus n’a aidé à résoudre le problème de redémarrage de l’Apple Watch, il est temps de réinitialiser l’Apple Watch. Voici les étapes à suivre pour réinitialiser votre Apple Watch. Vous pouvez réinitialiser ou effacer votre Apple Watch sans utiliser votre iPhone.

Ouvrez l’application Paramètres sur votre Apple Watch et appuyez sur Général.

Sélectionnez Réinitialiser, puis Effacer tout le contenu et les paramètres.

La montre vous demandera d’entrer le mot de passe.

Il vous demandera maintenant si vous souhaitez effacer toutes les données. Appuyez sur Tout effacer.

La montre effacera toutes les données et commencera à se réinitialiser.

Vous pouvez coupler à nouveau la montre en suivant les étapes mentionnées ci-dessus.

Méthode 6 : désinstaller les applications tierces

Parfois, certaines applications tierces que vous avez installées sur votre Apple Watch peuvent entraîner le redémarrage de votre montre. Voici comment vous pouvez désinstaller des applications de votre Apple Watch.

Appuyez sur la couronne numérique de votre Apple Watch.

Toutes les applications installées seront désormais affichées sur l’écran de votre montre.

Si vos applications sont affichées en mode grille, appuyez longuement sur l’application.

Les icônes de l’application entreront en mode jiggle.

Maintenant, appuyez sur l’icône X de l’application que vous souhaitez supprimer.

Choisissez Supprimer l’application pour la désinstaller de votre Apple Watch.

Si les applications sont affichées dans une vue de liste, tout ce que vous avez à faire est de glisser vers la gauche sur l’application que vous souhaitez supprimer.

Appuyez sur le bouton de suppression et l’application est maintenant supprimée de votre Apple Watch.

Méthode 7 : Revenir au cadran de montre par défaut

Si vous utilisez un cadran de montre avec trop d’options activées, il est possible que l’appareil utilise trop de ressources et que votre montre Apple redémarre en même temps. Parfois, les cadrans de montres tiers peuvent également être la cause de tels problèmes. Suivez donc ces étapes pour revenir au cadran de montre par défaut sur votre Apple Watch.

Appuyez sur la couronne numérique de votre Apple Watch.

Vous verrez maintenant le cadran actuel de la montre qui a été configuré.

Maintenant, balayez simplement vers la gauche ou vers la droite pour choisir le cadran de la montre qui est soit par défaut, soit un cadran de la montre qui n’a presque rien à l’écran.

Une fois que vous avez trouvé le bon cadran, appuyez dessus. Il sera désormais configuré comme cadran de montre pour votre Apple Watch.

Méthode 8 : Réinitialiser l’iPhone

Maintenant, même si après avoir effectué toutes les étapes de dépannage ci-dessus, vous avez toujours un problème, il est possible que votre iPhone soit un problème. Donc, le mieux que vous puissiez faire est d’effectuer une réinitialisation de l’iPhone. Voici comment vous pouvez le faire.

Effectuez une sauvegarde de vos données avant le processus de réinitialisation.

Lancez l’application Paramètres sur votre iPhone et appuyez sur Général.

Ensuite, vous devez sélectionner Transférer ou Réinitialiser l’iPhone.

Maintenant, choisissez Effacer tout le contenu et les paramètres.

Le processus de réinitialisation va maintenant commencer et toutes les données de votre iPhone seront maintenant effacées.

Une fois l’iPhone redémarré, vous pouvez le configurer, puis y coupler votre Apple Watch.

Et c’est ainsi que vous pouvez résoudre le problème de l’Apple Watch qui redémarre sans cesse. Même après avoir effectué toutes les étapes ci-dessus, votre Apple Watch continue de se comporter de la même manière, il peut être préférable de l’apporter au centre de service Apple et de la faire inspecter. Mieux encore, si vous avez une garantie ou Apple Care, vous seriez éligible pour obtenir un nouvel appareil ou le faire réparer gratuitement sans frais supplémentaires.

