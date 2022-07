La voix d’Alexa peut-elle être modifiée ?

Avec le temps qu’il a fallu à de nombreux ordinateurs pour communiquer avec leurs utilisateurs par la voix et, tout à coup, au cours des 20 dernières années, toutes sortes de systèmes ont proliféré qui le font précisément via des commandes qui n’ont pas besoin d’être lues à l’écran, mais juste Ecoutez. Les premiers? Rappelez-vous ces vieux GPS pour voitures qui parlaient et parlaient sans arrêt pendant qu’ils vous indiquaient quelle sortie prendre à un rond-point.

Des voix différentes, pourquoi ?

Déjà à cette époque, les GPS de TomTom, Garmin, etc., arrivaient avec des voix pour différentes langues, selon le pays dans lequel nous vivions. Dans notre cas, de France, nous avions normalement deux alternatives, l’une avec une voix masculine et l’autre avec une voix féminine. Il y avait même des versions spécifiques de l’espagnol pour le Mexique et d’autres domaines avec lesquels personnaliser les réponses de l’appareil.

La même chose se produit avec Alexa. Par défaut, cette fameuse voix apparaît qu’il suffit de fermer les yeux pour l’entendre, mais il est vrai qu’après l’avoir tant utilisée, et écoutée sur tous les Echo Dot et Show que vous avez pu utiliser, elle devient répétitif et le corps nous demande de le changer. Nous pouvons le faire? Eh bien, nous avons une bonne et une mauvaise nouvelle : il est possible de changer la voix d’Alexa, mais elle n’est pas disponible en espagnol et pour le moment nous n’avons pas de date de lancement approximative. Une peine.

Maintenant, est-ce un processus irréversible ? La réponse est non et, de plus, si nous décidons de le faire, la voix sera automatiquement modifiée sur tout appareil Alexa connecté avec notre identifiant Amazon ou, si nous préférons, sur ceux que nous sélectionnons. Alors gardez cela à l’esprit car ce n’est pas une modification mineure si vous avez plusieurs haut-parleurs Echo Dot, ou des écrans Echo Show, et même le Fire TV Stick occasionnel dans lequel nous pouvons demander à l’assistant virtuel de nous donner un coup de main quand il s’agit de Jouer un film ou une série.

Changeons la voix d’Alexa (en anglais uniquement)

Le processus n’est pas compliqué et nous avons deux options différentes. Una es muy sencilla ya que tiene que ver con decirle a Alexa directamente que haga ese cambio en la voz, y otro un pelín más largo (tampoco mucho), donde entra en juego la aplicación oficial y que os proporciona más control sobre lo que vais à faire.

Dans le cas où vous voudriez le faire avec une commande vocale (en anglais), il vous suffit d’aller sur l’appareil où vous allez le changer et de lui dire :

« Alexa, change ta voix. »

Si vous choisissez de le faire via l’application, le processus est le suivant :

Entrez dans l’application Alexa officielle sur votre appareil mobile.

Accédez à l’option Appareils.

Sélectionnez Tous les appareils, puis choisissez celui que vous souhaitez modifier.

Sélectionnez Paramètres et, dans le menu Général, appuyez sur Alexa Voice.

Maintenant, il ne reste plus qu’à choisir entre les voix originales ou nouvelles.

Si vous aviez configuré l’assistant avec la voix d’origine, vous devrez le changer en nouveau si vous voulez profiter des changements, ou vice versa, si vous êtes avec l’autre voix depuis un moment et que vous vous êtes rendu compte que vous manquez celui de toute vie. Celui qui est toujours reconnu comme celui qui donne vie à Alexa depuis pratiquement novembre 2014, bien que, pour l’instant, si vous utilisez l’assistant en espagnol, vous devrez attendre que cette mise à jour arrive.