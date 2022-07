Intel conçoit un nouveau matériel avec un refroidissement par immersion à l’esprit

Tourné vers l’avenir : Intel a annoncé un partenariat avec Green Revolution Cooling (GRC) pour développer un refroidissement par immersion durable pour les centres de données. Les premiers fruits de leur partenariat sont des découvertes sur l’utilité du refroidissement par immersion, décrites dans un livre blanc récemment publié.

Selon deux estimations de 2020, les centres de données consomment entre 1,5 % et 2 % de l’énergie mondiale et pourraient en consommer jusqu’à 13 % d’ici dix ans. Environ la moitié de cette énergie est utilisée par les ordinateurs eux-mêmes et 25 à 40 % est utilisée par la climatisation, selon le département américain de l’énergie.

Certains centres de données ont fait des progrès pour améliorer leur efficacité de refroidissement ces derniers temps, mais ils ont été annulés par la consommation d’énergie croissante du nouveau matériel. Selon Statista, l’efficacité moyenne de l’utilisation de l’énergie, c’est-à-dire l’efficacité, de tous les grands centres de données s’est maintenue à environ 1,6 pendant environ une décennie.

Dans leur livre blanc, Intel et GRC affirment que le refroidissement par immersion élimine le besoin de ventilateurs de serveur, qui représentent 10 à 15 % de la consommation électrique d’un serveur. Le refroidissement par immersion peut également évacuer la chaleur plus rapidement que le refroidissement par air, ce qui entraîne des gains d’efficacité plus importants, mais le papier ne les a pas chiffrés.

Intel et GRC expriment le plus d’intérêt pour le refroidissement par immersion monophasé, par opposition au refroidissement biphasé. Le premier utilise une pompe pour faire circuler un liquide non conducteur autour d’un réservoir contenant plusieurs serveurs et s’appuie sur un échangeur de chaleur pour refroidir le liquide. C’est plus simple que le refroidissement en deux phases, qui implique que le liquide bout dans un gaz avant d’être refroidi dans un liquide.

« Intel conçoit le silicium en pensant au refroidissement par immersion, en repensant des éléments comme le dissipateur thermique. »

Selon le livre blanc, le refroidissement par immersion présente également d’autres avantages par rapport au refroidissement par air. Les centres de données utilisent collectivement des milliards de gallons d’eau chaque année pour leur refroidissement et leur production d’électricité, ce que le refroidissement par immersion réduirait considérablement. Les centres refroidis par immersion peuvent également être construits plus petits que les centres refroidis par air, ce qui réduit le gaspillage de terrain et les coûts de construction.

Il a cependant ses défauts. Avoir tous vos systèmes submergés serait un cauchemar de maintenance et rendrait également les erreurs plus graves. Cependant, Intel semble plutôt prêt à parier dessus.

En mai, la société a annoncé qu’elle construisait un laboratoire de recherche de 700 millions de dollars dans l’Oregon, axé sur les initiatives de durabilité, notamment le refroidissement par immersion, la récupération de chaleur et l’efficacité de l’utilisation de l’eau. Il est rejoint par d’autres sociétés, dont Microsoft, pour expérimenter le refroidissement par immersion et d’autres approches étranges du refroidissement à mesure que les centres de données deviennent plus grands et que le besoin de solutions durables devient plus urgent.