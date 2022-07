Ne pas déranger dans Focus est l’une des fonctionnalités les plus utiles de l’iPhone. La fonction vous permet de tout désactiver rapidement, afin que vous puissiez faire votre travail sans être distrait par les tonalités de notification de contact ou même les appels. Bien que cela semble être une fonctionnalité très utile, mais il y a aussi quelques problèmes, vous pouvez manquer des appels et des messages importants lorsque vous utilisez NPD. Il existe une solution de contournement par laquelle vous pouvez éviter de manquer des appels et des messages importants. Voici comment activer le contournement d’urgence sur iPhone.

Utilisez-vous plus souvent Ne pas déranger et souhaitez autoriser certaines personnes à appeler, envoyer des messages ou FaceTime avec NPD activé ? Alors, vous êtes au bon endroit, dans ce guide, vous pouvez vérifier comment vous utilisez le contournement d’urgence sur votre iPhone.

Qu’est-ce que le contournement d’urgence sur iPhone ?

Le contournement d’urgence est la fonctionnalité qui vous permet de personnaliser Ne pas déranger pour certaines personnes ou contacts. L’activation de la fonction de contournement d’urgence aide les personnes à vous joindre tout en utilisant le mode NPD. Oui, vous écouterez le son de notification et la sonnerie lorsque votre iPhone est sur Ne pas déranger.

Cependant, ce n’est pas le seul moyen par lequel vous autorisez certaines personnes à vous contacter tout en utilisant Ne pas déranger. Si votre iPhone fonctionne sur iOS 15 ou iOS 16 ou une version ultérieure et que vous utilisez le mode Ne pas déranger avec focus, vous pouvez facilement autoriser les gens à contourner le mode NPD.

Il existe donc deux manières différentes de permettre à certaines personnes de vous contacter lorsque vous êtes occupé. Lisez la suite pour savoir comment activer le contournement d’urgence sur iPhone.

Comment activer le contournement d’urgence sur iPhone pour les appels et FaceTime

Ouvrez l’application Contacts. Maintenant, recherchez et sélectionnez la personne que vous souhaitez ajouter à la liste de contournement d’urgence.

Sur la page de contact de la personne, appuyez sur le bouton de modification disponible dans le coin supérieur droit.

Faites défiler un peu et appuyez sur Sonnerie.

Vous pouvez maintenant voir le paramètre Contournement d’urgence, activer la bascule, puis appuyer sur terminé.



Évidemment, vous pouvez désactiver l’option à tout moment dans le futur. Les étapes susmentionnées concernent les appels normaux et les appels FaceTime. Si vous souhaitez utiliser le contournement d’urgence pour les messages sur votre iPhone, vous pouvez suivre les étapes mentionnées dans la section suivante.

Comment activer le contournement d’urgence sur iPhone pour les messages

Ouvrez l’application Contacts et recherchez la personne. Sur l’écran Contact, appuyez sur l’option de modification répertoriée dans le coin supérieur droit. Faites défiler vers le bas et appuyez sur Tonalité du texte.

Sur la page Tonalité de texte, vous pouvez voir l’option Contournement d’urgence répertoriée en haut, activez la bascule, puis appuyez sur Terminé.



Comme je l’ai dit plus tôt, vous pouvez autoriser les personnes à vous contacter de deux manières tout en utilisant Ne pas déranger. Voyons maintenant la deuxième méthode.

Autoriser les appels et les notifications pour les personnes sur NPD avec Focus

Ouvrez les paramètres sur votre iPhone et appuyez sur Focus.

Dirigez-vous maintenant vers le focus Ne pas déranger.

Dans la section Notifications autorisées, vous pouvez ajouter des personnes dont vous souhaitez recevoir un appel téléphonique lors de l’utilisation de DND Focus.

Appuyez sur Personnes, sur l’écran suivant, vous pouvez appuyer sur le bouton Ajouter pour ajouter des contacts à la liste.

Sélectionnez les contacts que vous souhaitez ajouter à la liste.

Modifiez maintenant le paramètre Autoriser les appels de sur Personnes autorisées uniquement.

C’est ça.

Il n’est pas nécessaire d’activer les notifications de message en plus avec le mode Focus. Désormais, chaque fois que vous utilisez Ne pas déranger, les personnes autorisées peuvent vous contacter.

Désormais, vous ne manquerez plus aucun appel ni message important, grâce à la fonction de contournement d’urgence de l’iPhone. Si vous avez encore des questions, laissez un commentaire dans la zone de commentaire, partagez également cet article avec vos amis.

