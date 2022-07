Certains Illuminati sont venus voir Dr. Strange 2 à la dernière minute

De plus, ce film nous a laissé de grands moments qui ont ravi les fans, comme tous ceux impliquant une sorcière écarlate déchaînée, le voyage multiversel que font Doctor Strange et America Chavez, ou la scène dans laquelle notre héros, à travers un sort du Darkhold , il marche dans ses rêves et est capable de posséder le cadavre d’un autre Docteur Strange afin d’arrêter Wanda. Mais, sans aucun doute, le plus mémorable de tout le film est l’apparition des Illuminati.

Avant d’aborder le sujet, rappelez-vous que nous allons traiter l’intrigue avec grand luxe de SPOILERS, donc si vous n’avez pas vu le film vous êtes prévenu.

Le procès des Illuminati

Dans la scène en question, l’Étrange de l’Univers 616 est amené devant les Illuminati, le groupe prédominant de héros sur Terre 838 et dont les membres sont Mordo, Captain Carter, Captain Marvel (qui dans cet univers est María Rambeau), Black Bolt, M. Fantastic et le professeur X. Ces héros sous-estiment le pouvoir de Wanda, ce qui finit par les faire tuer par la sorcière écarlate de manière si violente et douloureuse que nous sommes toujours étonnés à ce jour que Disney ait donné la permission à Sam Raimi.

Mais saviez-vous que deux de ces membres des Illuminati n’allaient pas à l’origine être sur la bande ? C’est vrai, en particulier, Reed Richards et Black Bolt ont été introduits dans le récit si tard que le département des costumes n’a pas eu le temps de confectionner des costumes pour les acteurs et a été obligé de les créer numériquement en post-production.

Le créateur de costumes a déclaré qu’il se sentait désolé pour les gars des effets visuels, car ces deux personnages ont été ajoutés à la dernière minute, ils n’ont donc pas donné de casting préalable pour ces personnages. Il mentionne également qu’un inconvénient auquel l’équipe VFX a dû faire face était les restrictions de voyage causées par la pandémie.

Un exemple très illustratif de ce handicap est que Sir Patrick Stewart, qui interprète Charles Xavier, n’a pas pu se rendre aux enregistrements du film à Londres, alors ses scènes ont été tournées ailleurs. Cependant, contrairement à ce qu’il pourrait sembler, tous les personnages ne portaient pas de combinaisons générées par ordinateur. Par exemple, Captain Marvel en portait un qui était 100% fabriqué à partir de vrais matériaux. Pas de CGI.

Pourtant, n’est-il pas étonnant qu’il soit pratiquement impossible de faire la différence entre des acteurs portant de vrais vêtements et ceux qui ont dû passer par le filtre magique des effets visuels CGI et 3D ?