Google publie Android 13 beta 4 pour les téléphones Pixel, la version officielle est la suivante !

Google lance la version bêta finale d’Android 13 pour les téléphones Pixel, oui, la version bêta 4 d’Android 13 est sortie. La nouvelle mise à jour intervient un mois après la construction de la stabilité de la plate-forme – Android 13 beta 3. La dernière version ne propose pas de nouvelles fonctionnalités, plus comme une version candidate pour les téléphones Pixel et l’émulateur Android pour les développeurs. Oui, le dernier correctif est livré avec des améliorations et des correctifs à l’échelle du système. Lisez la suite pour en savoir plus sur la mise à jour Android 13 beta 4.

Google plante la quatrième bêta d’Android 13 avec un TPB4.220624.005 numéro de construction. Il s’agit d’une mise à niveau assez petite par rapport à tous les correctifs bêta précédemment publiés et ne pèse que 79 Mo en taille. Le nouveau logiciel augmentera également la version mensuelle du correctif de sécurité jusqu’en juillet 2022. Si votre Google Pixel fonctionne sur la version bêta 3.3, vous recevrez la nouvelle mise à jour par liaison radio. Comme mentionné précédemment, cela n’apporte aucun changement majeur, mais vous pouvez tout de même effectuer une mise à niveau pour de meilleures performances.

En parlant de changements, cette version est principalement destinée aux développeurs pour terminer le test des applications sur la prochaine version d’Android. Pour d’autres, cette version apporte des corrections de bogues et des améliorations à l’échelle du système. Dans son article de blog, Google indique que les développeurs doivent se préparer à ces changements :

Autorisation d’exécution pour les notifications – Android 13 introduit une nouvelle autorisation d’exécution pour l’envoi de notifications à partir d’une application. Assurez-vous de bien comprendre le fonctionnement de la nouvelle autorisation et prévoyez de cibler Android 13 (API 33) dès que possible. Plus ici.

– Android 13 introduit une nouvelle autorisation d’exécution pour l’envoi de notifications à partir d’une application. Assurez-vous de bien comprendre le fonctionnement de la nouvelle autorisation et prévoyez de cibler Android 13 (API 33) dès que possible. Plus ici. Aperçu du presse-papiers – Assurez-vous que votre application masque les données sensibles dans le nouvel aperçu du presse-papiers d’Android 13, telles que les mots de passe ou les informations de carte de crédit. Plus ici.

– Assurez-vous que votre application masque les données sensibles dans le nouvel aperçu du presse-papiers d’Android 13, telles que les mots de passe ou les informations de carte de crédit. Plus ici. Prélecture de JobScheduler – JobScheduler essaie maintenant d’anticiper la prochaine fois que votre application sera lancée et exécutera toutes les tâches de prélecture associées avant cette heure. Si vous utilisez des tâches de prélecture, vérifiez qu’elles fonctionnent comme prévu. Plus ici.

Comme les versions bêta précédemment publiées, la nouvelle version est disponible pour tous les téléphones Pixel à partir du Pixel 4. Cela inclut Pixel 4, Pixel 4 XL, Pixel 4, Pixel 4a (5G), Pixel 5, Pixel 5a, Pixel 6 et Pixel. 6 Pro. Si vous utilisez l’un de ces téléphones Pixel, vous pouvez facilement mettre à jour votre appareil vers la quatrième version bêta. Vous recevrez la mise à jour Beta 4 en tant qu’OTA directement sur votre appareil. Vous pouvez également vérifier la mise à jour manuellement en accédant à la section Mise à jour du logiciel sous Paramètres.

Oui, vous pouvez également installer l’image OTA ou l’image d’usine pour mettre à jour votre téléphone Pixel vers le dernier Android 13 Beta 4. Mais pour cela, vous avez besoin de fichiers Android 13 Beta 4 que vous pouvez télécharger en vous rendant sur cette page.

Vous pouvez également consulter ce guide pour installer Android 13 Beta à l’aide d’images OTA et d’une image d’usine.

Avant de mettre à jour votre téléphone, assurez-vous d’effectuer une sauvegarde des données importantes et de charger également votre téléphone à au moins 50 %.

