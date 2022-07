Ils partagent comment exécuter Doom 2 dans la version originale de Doom 2

Ces dernières semaines, Doom est devenu une tendance parmi les moddeurs du monde entier dans le but de jouer à la saga classique d’id Software de la manière la plus curieuse possible. Bien qu’un utilisateur spécifique ait réussi à boucler la boucle avec la manière la plus curieuse de jouer la célèbre suite du FPS qui a révolutionné le genre. À tel point que le moddeur connu sous le nom de kgsws a réussi à exécuter Doom 2 dans Doom 2 lui-même grâce à un exploit qui permet au code du jeu d’être exécuté dans le jeu. Une véritable rareté qui apparaît même dans un tutoriel partagé par l’utilisateur lui-même. C’est ainsi que le médium PC Gamer le reprend, détaillant l’ensemble du processus pour obtenir une façon aussi curieuse de jouer à un jeu de tir à la première personne classique.

Jouez à Doom 2 dans Doom 2 lui-même

Bien sûr, le guide pour réaliser un tel exploit est assez complexe et ne convient qu’aux utilisateurs avancés dans le thème modder. Aunque tal y como apunta su autor, básicamente ha logrado aprovecharse de un exploit del título original para ejecutar su propio código dentro del juego, como si se tratara de una muñeca rusa digital, dando la posibilidad a jugar a Doom 2 a través de una pantalla du jeu.

De plus, il n’est possible d’accomplir cette curieuse modification que dans la version originale basée sur DOS de Doom 2, car les versions ultérieures ne comportent pas un tel exploit. En revanche, une fois la modification effectuée, il est très facile d’entrer et de sortir du jeu au sein du jeu, en plus de la possibilité de basculer entre joueur et spectateur.

Pour ceux d’entre vous qui veulent découvrir comment ce moddeur parvient à exécuter Doom 2 sur Doom 2 lui-même, vous pouvez passer directement à 8:56 pour voir comment il commence à jouer dans une sorte de salle de cinéma située à un niveau du titre original .

Source | joueur sur ordinateur