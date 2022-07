Des étudiants en ingénierie développent des écouteurs antibruit alimentés par l’apprentissage automatique

En contexte : la plupart des nouveaux écouteurs sont équipés d’une forme de suppression du bruit. La façon dont cela fonctionne est aléatoire. Les AirPod d’Apple sont plutôt bons. Les marques moins chères comme Earfun sont médiocres. Mais aucun ne semble annuler le bruit externe à 100 %.

Des ingénieurs de l’Université de Washington ont développé un ensemble d’écouteurs qui permettent une annulation presque complète du bruit grâce à l’apprentissage automatique. Les écouteurs, baptisés ClearBuds, ont récemment fait l’objet d’une démonstration lors de la conférence internationale de l’Association for Computing Machinery sur les systèmes, les applications et les services mobiles. Outre l’application évidente dans les vêtements audio, la technique d’annulation de l’IA pourrait être utilisée dans les haut-parleurs domestiques et pour aider les robots à suivre leur localisation.

Une courte vidéo (ci-dessous) montre les écouteurs faisant taire un aspirateur et même la voix d’une autre personne. La méthode isole efficacement la voix de l’orateur sans aucune interférence sonore. D’autres méthodes testées laissent encore passer une partie du bruit de fond. Bien sûr, une démo pratique serait plus convaincante.

Comme les autres technologies de suppression du bruit, ClearBuds utilise deux microphones pour capturer le haut-parleur et les sons externes. Cependant, la façon dont il traite les signaux est entièrement différente.

Maruchi Kim, doctorante à la Paul G. Allen School of Computer Science and Engineering de l’UoW, explique que chaque oreillette crée deux flux audio haute résolution synchronisés contenant des données sur la direction de chaque son capturé. Cette technique permet à l’IA de créer un profil audio spatial de l’environnement et d’isoler la voix de l’orateur et les sources de bruit plus précisément que les micros bidirectionnels.

« Étant donné que la voix de l’orateur est proche et à peu près à la même distance des deux écouteurs, le réseau de neurones a été formé pour se concentrer uniquement sur leur parole et éliminer les sons de fond, y compris les autres voix », a expliqué le co-auteur de l’étude, Ishaan Chatterjee. « Cette méthode est en grande partie similaire au fonctionnement de vos oreilles. Ils utilisent la différence de temps entre les sons dans vos oreilles gauche et droite pour déterminer la direction d’où provient le son. »

La plupart des oreillettes de haute qualité ont des micros sur chaque oreillette, mais Allen dit qu’un seul envoie activement de l’audio pour le traitement à un moment donné. Avec ClearBuds, chaque écouteur envoie en permanence des flux audio simultanés. Cette méthode a obligé les scientifiques à développer un protocole de réseau Bluetooth spécialisé pour les écouteurs qui synchronise les deux flux à moins de 70 microsecondes l’un de l’autre.

Bien que les ClearBuds soient un peu plus gros que certains des écouteurs compacts les plus populaires disponibles, le traitement de l’IA doit toujours être effectué par un appareil connecté qui peut exécuter l’IA. L’équipe travaille à rendre les algorithmes du réseau neuronal plus efficaces afin que le traitement puisse se produire sur les écouteurs.

Les chercheurs n’ont pas mentionné de plan de commercialisation. Cependant, une fois leur travail entièrement terminé, la fabrication d’un produit commercial ou l’octroi d’une licence pour la technologie est très probable.