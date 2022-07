Le chef du design d’Apple parle de la nouvelle inspiration des couleurs de minuit du MacBook Air, de la similitude avec le MacBook Pro et plus encore dans une interview

Le nouveau MacBook Air M2 devrait être mis en vente ce vendredi. Avec sa première refonte depuis des années, cette machine comprend la deuxième génération de silicium Apple et beaucoup d’inspiration du MacBook Pro 2021. Dans une nouvelle interview, Evans Hankey, vice-président du design industriel d’Apple, parle du nouveau MacBook Air et de son développement.

Pour GQ Magazine Royaume-Uni, Hankey révèle l’inspiration derrière la nouvelle couleur de minuit pour le MacBook Air. Alors qu’il a d’abord été annoncé que cette machine comporterait de nombreuses nouvelles couleurs, tout comme l’iMac M1, nous savons tous qu’Apple s’est concentré sur une seule nouvelle couleur sobre : minuit.

« Donc, celui-là venait de la roche volcanique Basalt », explique Hankey. « Connaissez-vous ce rocher ? Mon père était géologue.

Evans Hankey a été en charge de la conception des produits Apple après le départ de Jony Ive d’Apple en 2019. Alors que son contrat avec la société Cupertino vient de se terminer, il est important de souligner à quel point Hankey a été profondément impliqué dans tous les produits qu’Apple publie depuis.

C’est une charge de travail qu’elle compare à « boire à la caserne des pompiers », mais même en tenant compte de ce vaste portefeuille de responsabilités, la refonte de l’Air a été un défi unique. « C’était la première fois que nous entreprenions de créer une famille de produits ensemble », dit-elle. « Nous n’avons pas conçu l’Air de manière isolée, mais nous l’avons conçu en tandem avec le MacBook Pro. »

Dans la citation ci-dessus, il est important de voir comment Apple rend le langage de ses ordinateurs portables plus similaire. En les mettant côte à côte, il est facile de voir les deux flatteurs avec une ambiance plus industrielle. Bien que le nouveau MacBook Air ne dispose pas d’un écran miniLED ou de la technologie ProMotion, il possède une encoche qui abrite un nouvel appareil photo 1080p. Outre ses ports Thunderbolt, Apple a également ajouté le chargeur MagSafe à l’ordinateur. Différent des MacBook Pro M1 Pro et M1 Max, le nouveau modèle Air, avec sa conception sans ventilateur, devrait durer aussi longtemps que son itération précédente avec jusqu’à 18 heures d’autonomie.

Hankey et Kate Bergeron, vice-présidente de l’ingénierie matérielle, expliquent à quel point le MacBook Air a toujours été innovant depuis que Steve Jobs l’a présenté en 2008.

« Cela a toujours été un produit un peu provocateur », déclare Hankey, vice-président du design industriel d’Apple. « Le premier MacBook Air a commencé en studio lorsque nous avons assemblé des boîtiers d’affichage à partir de ce qui, je suppose, aurait été le PowerBook à l’époque. » «Si vous revenez en arrière, ce produit a changé le monde en termes de forme, mais ce n’était pas l’ordinateur pour tout le monde», déclare Bergeron. « C’était l’ordinateur pour les gens qui se disaient ‘J’ai absolument besoin de portabilité.' »

Alors que le MacBook Air était autrefois uniquement destiné à la portabilité, il possède désormais toutes les fonctionnalités dont il a besoin pour être l’ordinateur de la plupart des gens. Avec une batterie éternelle, une puce puissante et un beau design, il est logique que les gens soient déjà confrontés à des retards d’expédition pendant la période de précommande.

Vous pouvez lire l’intégralité de l’interview ici. Êtes-vous enthousiasmé par le nouveau MacBook Air? Partagez vos pensées sur nos réseaux sociaux.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :