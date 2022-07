UWANT X100: L’aspirateur eau et poussière sans fil tout en un est disponible !

Le monde de l’électroménager ne cesse d’évoluer pour rendre la tâche du ménage plus simple, plus rapide et plus attractive. En ce sens, le marché des aspirateurs tout en un qui font aussi serpillère est en pleine extension ! N’est-il pas agréable après une soirée animée ou le passage d’animaux de nettoyer efficacement le sol en un seul passage ? La société UWANT, spécialisée dans le lavage de sol et meubles dévoile aujourd’hui son nouveau produit, l’aspirateur à main tout en un intelligent UWANT X100 Cordless All In One Wet Dry Vacuum Cleaner. Cet appareil « sec et humide » est capable de nettoyer le sol en aspirant et en nettoyant avec de l’eau. Il est également accompagné de sa base autonettoyante permettant encore de se faciliter le travail. Dans cet article, nous allons découvrir toutes les fonctionnalités du UWANT X100 ainsi que la promotion liée à son lancement, c’est parti !

UWANT est une marque d’électroménager innovante en technologie Internet qui se concentre sur le domaine du nettoyage intelligent et intègre la R&D intelligente. fabrication et vente. Avec * New Smart Cleaning « comme slogan de la marque. UWANT permet à chaque consommateur de profiter d’une vie propre, confortable, saine et belle. Il se concentre sur la R&D indépendante de solutions aux divers besoins de nettoyage domestique. UWANT a obtenu un certain nombre de brevets d’invention et a initialement formé une barrière aux brevets.

UWANT X100: L’aspirateur serpillère plein de fonctionnalités

Après des tests expérimentaux, la marque a trouvé l’équilibre entre l’aspiration et la consommation d’énergie. Le UWANT X100 utilise un seul conduit d’air à haute pression et une brosse à double rouleau permettent de doubler la puissance de récurage. Il n’a pas peur de toutes sortes de taches tenaces et évite au passage à la saleté de s’agglutiner dans les tuyaux. Il n’y a aucune perte de puissance d’aspiration, la saleté tenace est inhalée sans entrave.

Le capteur infrarouge intégré détecte le niveau de saleté de la brosse à rouleau en temps réel, et ajuste automatiquement le volume d’eau et l’aspiration. Le rouleau avant efface les taches d’huile, la brosse à rouleau arrière nettoie les taches d’eau, ne laissant aucune trace sur le sol.

Grâce à ce procédé, il est possible d’éliminer les taches compliquées comme le ketshup et la crème en une seule fois sur le sol.

Les caractéristiques techniques de cet aspirateur serpillière UWANT sont également impressionnantes. Son réservoir d’eau propre et son réservoir d’eau sale ont chacun une capacité de 600 ml et il possède une batterie de 4000 mAh qui se recharge ultra rapidement en 3 heures. Celle-ci devrait suffire pour une durée de nettoyage allant jusqu’à 50 minutes, ce qui est déjà nettement plus long que les modèles de la concurrence et vous permet de couvrir 300 mètres carrés.

Le X100 se démarre en une touche et est accompagnée de messages vocaux, y compris des messages de changement de mode et des messages complets concernant le réservoir d’eau sale. Il est également équipé d’un écran LED couleur où chaque fonction est clairement visible.

Cet aspirateur serpillère peut nettoyer les angles avec sa torsion libre à 360° et il est facie de le pousser et le tirer sans se fatiguer grâce à son assistance électrique avant et arrière. Si vous faites une pause, il suffit de le mettre en position debout pour le laisser au même endroit.

De retour sur sa base, l’UWANT X100 peut non seulement effectuer la fonction d’autonettoyage vous permettant un énorme gain de temps, mais aussi stériliser les rouleaux et réservoir d’eau sale pour éviter toute odeur désagréable.

La base de nettoyage est équipé d’un dispositif d’auto-coupe de cheveux (ou poils d’animaux) intelligent, il n’y a plus lieu de s’inquiéter de l’enchevêtrement de la brosse à rouleau avec les cheveux, évitant d’avoir à nettoyer à nouveau la brosse à rouleau après le nettoyage, un grand pas en avant.

UWANT X100: Disponibilité et promotion

À l’occasion de la sortie de son nouvel aspirateur serpillère, la marque UWANT applique une belle promotion sur le X100.

➡️ Le UWANT X100 est dispoible à 410 € au lieu de 501 € grâce au code X100LAUNCH sdf

Si vous êtes dans les 150 premières commandes vous recevrez un pack spécial d’une valeur de 55,97 $ composé des éléments ci-dessous :

1*Solution de nettoyage en profondeur UWANT

1*Filtre HEPA UWANT

1*Brosse à rouleau UWANT

Aussi, si vous prenez plusieurs solution de nettoyage en profondeur (qui conviennent pour divers tissus et sols durs, nettoyage des taches et antibactérien) les réductions suivantes s’appliquerons :

Optez pour 2 solutions de nettoyage en profondeur UWANT pour économiser 10% au total.

Optez pour 4 solutions de nettoyage en profondeur UWANT pour économiser 20% au total.

Optez pour 6 solutions de nettoyage en profondeur UWANT pour économiser 30% au total.

Pour ce lancement, un concours permettant des gagner des produits de la marque est organisé. Il suffit de suivre le Facebook UWANT et partagez le post du concours, vous aurez peut-être la chance d’être la star du concours et de gagner les prix de cette liste :

Premier prix : 1*UWANT X100 d’une valeur de 499 $.

Deuxième prix : 1*UWANT B100 d’une valeur de 299 $.

Troisième prix : 1*Kit de nettoyage UWANT (comprenant 12*Solutions de nettoyage, 1*Brosse à rouleau et 1*HEPA).

L’appareil est expédié depuis un entrepôt local et la garantie est de deux ans et vous pouvez retourner le produit pendant 30 jours après la livraison.

Si vous avez des questions sur ce produit, vous pouvez consulter la page FAQ mise en place.

UWANT X100: Caractéristiques techniques et accessoires

Général

Aspirateur sans fil

Hauteur 113,9 cm

Largeur 28,2 cm

Profondeur 24,6 cm

Volume sonore 75dB

Batterie et charge

Capacité de la batterie 4000mAh

Temps de charge 240 minutes

Temps de balayage maximal 50 minutes

Divers

Puissance du moteur 250 watts

Approvisionnement en eau automatiquement

Volume du réservoir d’eau douce 600ml

Volume du réservoir d’eau sale 600ml

Caractéristiques

Boost d’aspiration automatique

Station de base avec fonction de charge

Station de base avec fonction de nettoyage

Fonction autonome

Adapté aux animaux de compagnie ou environnement avec beaucoup de cheveux

Affichage des informations

Accessoires fournis