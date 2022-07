L’échantillon Early Core i9-13900K montre une amélioration massive des fréquences d’images minimales, passe à 5,8 GHz

En un mot : le Core i9-13900K d’Intel aurait des vitesses d’horloge plus élevées que son prédécesseur et aura deux fois plus de cœurs électroniques, augmentant considérablement les performances multithread. Cependant, il utilisera toujours le nœud Intel 7, ce qui indique que tous ces avantages le rendront encore plus gourmand en énergie et difficile à refroidir que les puces Alder Lake actuelles.

Le critique de matériel ExtremePlayer a publié quelques références d’un échantillon de qualification Core i9-13900K qu’ils ont réussi à obtenir. Ce processeur devrait offrir des performances presque identiques aux produits d’expédition car il présente des vitesses d’horloge finales, contrairement aux échantillons d’ingénierie que nous avons vus auparavant.

Cet échantillon tardif présente une horloge turbo à 5,5 GHz entièrement P-core et augmente jusqu’à 5,8 GHz lorsque seuls deux cœurs sont chargés. Dans les deux cas, c’est 300 MHz plus rapide que le i9-12900KS pré-binné.

13900K QS (Q1EQ) Testéhttps://t.co/Lo6w72LUNR ST en hausse de 10 % (moyenne)

MT en hausse de 35 % (moyenne) CIB : ADL≈RPL pic.twitter.com/AGXLyHUHxi — HXL (@9550pro) 13 juillet 2022

Raptor Lake s’appuiera sur le même processus de fabrication Intel 7 qu’Alder Lake, de sorte que les vitesses d’horloge plus élevées se font au prix d’une consommation d’énergie plus élevée et donc de plus de chaleur. Lors des tests, ExtremePlayer a vu la consommation d’énergie du package dépasser 400 W, avec un AIO de 360 ​​​​mm incapable d’empêcher le processeur de s’étrangler.

Le Core i9-13900K brille dans les tests synthétiques, avec une augmentation de 10% des performances dans les benchmarks à un seul thread par rapport à un i9-12900K de la génération actuelle. Cette amélioration semble provenir principalement de l’augmentation des vitesses d’horloge, car la différence de performances IPC se situait dans la marge d’erreur.

Pendant ce temps, les performances multithread ont augmenté de 35% en moyenne, bien que cela puisse être attribué aux huit cœurs E supplémentaires. Ces petits cœurs augmentent également jusqu’à 4,3 GHz, 400 MHz de plus que ceux du 12900K.

Les performances de jeu ont également été testées avec 32 Go de mémoire DDR5-6400 et un RTX 3090 Ti. À 1080p, il a été démontré que le processeur Raptor Lake offrait une amélioration d’environ 28% des fréquences d’images minimales, tandis que le FPS moyen était d’environ 4% plus rapide.

Intel pourrait annoncer la gamme Raptor Lake lors de son événement Innovation prévu pour le 27 septembre, avec une disponibilité au détail prévue en octobre.