5 jeux à l’origine numériques qui ont fini par avoir une version physique

Calmez-vous, vous pouvez continuer à les jouer

Des exemples tels que le récent Stray, qui sort en juillet sur PC, PS4 et PS5, ou Among Us, né dans les stores mobiles numériques, ont ramené tous ces jeux qui étaient prévus avec une seule version numérique à nos jours. , plus tard et grâce au succès obtenu, arriver au format physique, que ce soit un disque Blu-ray, un DVD ou une cartouche pour Switch. Donc, si vous pensez que oui, nous allons vous rappeler plusieurs exemples qui ont commencé à être vendus uniquement dans les stores numériques et, au fil des mois, ont fini par atteindre également les stores traditionnels. Tu te rappelles?

Merde Castille

On pourrait le considérer comme le père de cette mode. Le clone de Ghost’n Goblins fabriqué en France a remporté le prix d’avoir des éditions physiques spéciales qui ont ravi les joueurs les plus attachés à avoir une boîte, un disque ou une cartouche à utiliser avec leurs consoles.

Teenage Mutant Ninja Turtles: La vengeance de Shredder

Le succès de cette version arrivée il y a quelques semaines au format numérique a été explosif et nous a valu l’opportunité de l’avoir physique avec des éditions incroyables commercialisées par Limited Run. Sans aucun doute, un jeu qui mérite d’être vu sur nos étagères de grands jeux de ces dernières années.

Souldiers

Ce jeu espagnol, créé par un studio indépendant situé à Madrid, a également atteint son objectif d’être distribué au format physique grâce à la société Pixel Love, qui dispose de versions pour chacune des consoles pour lesquelles il est sorti. Il s’agit de la PlayStation 4 et de la Nintendo Switch.

Riverbond

Ce titre amusant sorti il ​​y a trois ans a également réussi à séduire les gamers, malgré le fait qu’il n’était commercialisé que sous un format strictement numérique. Ses graphismes isométriques, ses mécanismes de jeu, son action déchaînée et son bon prix ont fait le reste. Maintenant, comment pourrait-il en être autrement, le tollé populaire a conduit à sa matérialisation dans un jeu physique que vous pouvez toujours acheter sur le site Web de Limited Run.

déballage

Cette merveille appelée Unpacked est l’un de ces jeux qui se démarquent pour vous, d’abord, pour sa simplicité, pour l’idée très basique qu’il propose mais qui est extrêmement amusant et, parfois, relaxant et excitant. Il s’agit de commander différentes pièces dans une maison qui change au fur et à mesure que notre protagoniste grandit : d’abord sa salle de jeux dans la maison de ses parents et ensuite les différents étages qu’elle occupe à chaque phase de sa progression de vie. Résidence étudiante, colocation, maison en copropriété, puis les enfants arrivent… Son succès et sa popularité lui ont permis de gagner son édition physique.