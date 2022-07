Ils parviennent à faire fonctionner les réseaux WiFi, 4G, GPS et bien plus encore dans Windows 11 sur le Surface Duo

Gustave Monce est toujours déterminé à exécuter pleinement Windows 11 sur le Surface Duo. S’il y a quelques semaines, il réussissait à faire fonctionner jusqu’à 26 capteurs d’appareils pour profiter de toute la polyvalence qu’il offre, il va maintenant plus loin et se concentre sur la connectivité sans fil du smartphone pliable de Microsoft.

Je suppose que nous le faisons à nouveau pic.twitter.com/kgSylXeK2O — Gustave Moncé (@gus33000) 10 juillet 2022

Dans la dernière mise à jour du projet, Monce a réussi à faire fonctionner les connexions de données WiFi et 4G/LTE, ainsi que la possibilité d’envoyer et de recevoir des SMS. De plus, les connectivités eSIM, GPS et Miracast fonctionnent pour connecter un deuxième (ou plutôt un troisième) écran sans fil.

WiFi, 4G, GPS, Miracast… Le tout fonctionnant sous Windows 11 avec le Surface Duo, quelle est la suite ?

Le changelog complet est fourni sur la page GitHub du projet Windows On ARM et nous donne des détails plus précis sur les progrès réalisés :

La connexion WiFi fonctionne maintenant (2,4 GHz/5 GHz). Cependant, la récupération d’adresse MAC ne fonctionne toujours pas.

Les données mobiles sont désormais fonctionnelles (LTEA/LTE/HSDPA+/HSDPA/EDGE/GPRS).

La messagerie mobile est maintenant fonctionnelle. Utilisez l’application Chat pour envoyer et recevoir des messages.

Les appels, VoLTE, RCS et plus seront bientôt disponibles avec une future version.

La prise en charge eSIM est entièrement activée dans cette version.

Le GPS est maintenant fonctionnel.

Il est normal que les appels et le support complet du RCS soient disponibles dans le futur, puisque ces fonctionnalités dépendent d’une application développée en parallèle au bon fonctionnement de Windows 11 sur le Surface Duo. Cependant, il est admirable que Monce veuille proposer des fonctionnalités de communication 100% modernes avec RCS ou VoLTE.

Ceux qui possèdent le Surface Duo, vous devrez mettre à jour vers la version 2.31 du projet en suivant les instructions disponibles sur GitHub. Cependant, Monce prévient que Windows 11 peut afficher des écrans bleus après la mise à jour et que la seule solution possible est de réinstaller le système d’exploitation.