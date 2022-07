La NASA fait appel au président Biden pour dévoiler la première photo du télescope spatial James Webb, et cela se produit aujourd’hui

Point de vue de l’éditeur : le président Joe Biden aidera la NASA à dévoiler l’une des premières images du télescope spatial James Webb, et elle a lieu un jour avant la date prévue. Il serait facile de tirer un certain nombre de conclusions sur l’événement d’aujourd’hui en fonction de la lentille à travers laquelle il est vu, mais il serait probablement préférable de simplement profiter de l’occasion historique pour ce qu’elle est.

La NASA et les passionnés attendaient depuis longtemps ce jour. La planification du successeur du télescope spatial Hubble a commencé au début des années 1990. Après ce qui semblait être d’innombrables retards et dépassements de budget, Webb s’est finalement lancé dans l’espace le jour de Noël 2021 et a passé le mois suivant à se rendre sur son orbite à environ un million de kilomètres de la Terre.

Certains pourraient considérer l’implication de Biden comme un coup de pub pour augmenter les cotes d’approbation. D’autres pourraient être fâchés que la NASA ne respecte pas son calendrier de sortie d’origine ou le considèrent comme un signe des temps (gratification instantanée). En s’aventurant encore plus loin dans le domaine de l’improbable, il est plausible que Webb ait trouvé quelque chose de vraiment révolutionnaire et qu’il doive être traité indépendamment des autres observations prévues demain.

Quoi qu’il en soit, tout ce que nous savons à ce stade, c’est que cela se produit plus tard aujourd’hui à 17 heures, heure de l’Est. Biden partagera l’une des premières images de Webb dans le cadre d’un événement de prévisualisation à la Maison Blanche. L’événement sera diffusé en direct sur NASA TV et l’administrateur de l’agence, Bill Nelson, fera des remarques.

L’image en question est appelée « le premier champ profond de Webb » et révélera l’apparence la plus profonde et la plus haute résolution de notre univers à ce jour.