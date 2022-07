Elon Musk publie des mèmes sur l’accord Twitter effondré alors que l’entreprise prépare une action en justice

Dans le contexte : maintenant qu’Elon Musk s’est retiré de l’accord avec Twitter, la plate-forme rassemble une équipe juridique dans l’espoir de forcer le patron de Tesla à finaliser l’acquisition de 44 milliards de dollars. Le edgelord autoproclamé a répondu à la menace non pas avec des mots mais avec des mèmes de Chuck Norris.

La prise de contrôle de Twitter par Musk a semblé douteuse à partir du moment où il a annoncé qu’elle était suspendue en mai, alors que son équipe cherchait à confirmer les informations selon lesquelles le nombre de faux comptes sur le site représentait moins de 5 % de sa base d’utilisateurs.

Musk a averti plus tard que le prétendu refus de Twitter de fournir des chiffres exacts concernant les spams/faux comptes constituait une violation substantielle de l’accord, le laissant libre de s’en aller sans payer les frais de résiliation de 1 milliard de dollars. Ce scénario semblait plus proche que jamais vendredi, et Musk a finalement abandonné son offre au cours du week-end.

L’homme le plus riche du monde n’a pas tweeté à propos de l’effondrement de l’accord, mais il a publié quelques mèmes. Le premier le montre en train de rire des événements qui se sont déroulés tout au long de la tentative d’acquisition : Twitter refusant de vendre, ne divulguant pas les informations du bot et l’affaire judiciaire à venir. Un autre mème montrait simplement Chuck Norris, favori d’Internet, jouant aux échecs, avec la phrase « Chuckmate », qui était sans aucun doute une autre référence à la saga Twitter.

Chuckmate – Elon Musk (@elonmusk) 11 juillet 2022

Bloomberg rapporte que Twitter se prépare maintenant à porter plainte contre Musk pour tenter de conclure l’accord dans ce qui sera une bataille entre deux cabinets d’avocats lourds. Le cours de l’action Twitter, quant à lui, ressent les effets de quelques mois agités. Il est tombé aussi bas que 34,17 $ en transactions avant commercialisation, ce qui pourrait effacer environ 2 milliards de dollars de la valeur marchande de l’entreprise. C’est loin de l’offre de 54,20 $ par action que Musk a faite en avril.