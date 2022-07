Un joueur Pro Apex Legends refuse de tirer sur un adversaire déconnecté pendant un tournoi de 2 millions de dollars

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Ce n’est pas souvent que nous entendons des histoires positives sur l’esprit sportif dans le monde du jeu compétitif, mais cela arrive. Ce week-end, un joueur professionnel d’Apex Legends a choisi de ne pas tirer sur un concurrent qui avait perdu sa connexion au jeu, malgré le fait que 2 millions de dollars étaient à gagner.

L’incident s’est produit samedi lors du championnat Apex Legends Global Series (ALGS), un événement Apex Legends LAN dans lequel les équipes s’affrontent pour un prize pool de 2 millions de dollars. Au cours d’un match, Philip « ImperialHal » Dosen et ses coéquipiers TSM ont repéré un joueur solitaire se tenant à découvert et ne bougeant pas.

ImperialHal a reconnu que le joueur avait probablement perdu sa connexion. Bien qu’il n’y ait pas de règles interdisant de tirer sur des adversaires dans cette situation, ImperialHal a demandé à ses coéquipiers de ne pas profiter du malheur du joueur.

« Ne lui tire pas dessus. Ne lui tire pas dessus, mon frère ! Il s’est écrasé », a déclaré ImperialHal. « Il a tabulé à 100% ou s’est écrasé ou quelque chose comme ça. Ne leur tirez pas dessus – c’est Scarz. » Vous pouvez voir ce qui s’est passé dans le tweet (jureur) ci-dessous.

Les fans ne taisent pas d’éloges @ImperialHal après avoir refusé d’éliminer un adversaire déconnecté pendant les 2 millions de dollars #ALGS Championnat 🙌 pic.twitter.com/76iHuAfwaQ – Actualités Apex Legends (@alphaINTEL) 10 juillet 2022

ImperialHal a reçu à juste titre de nombreux éloges pour ses actions de la part des fans d’eSports et de ses collègues professionnels. Répondant aux commentaires, il a déclaré: « C’est le moins que chaque joueur puisse faire ici avec ces problèmes », probablement une référence à certains des problèmes de connexion auxquels Apex Legends a été confronté récemment, qui ont conduit à des appels pour un mois d’août sans Apex.

Être un bon sportif n’a pas non plus de prix; TSM et Scarz ont traversé la chaleur et les manches de championnat. Le grand prix a finalement été remporté par l’équipe australienne DarkZero pour la deuxième fois consécutive.