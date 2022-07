Rumeur : Nvidia pourrait retarder le lancement du RTX 4000 jusqu’en décembre

Moulin à rumeurs : Nvidia se prépare-t-il à reporter la série RTX 4000 à décembre ? Bien qu’il ne s’agisse que d’une rumeur, l’offre excédentaire de cartes de la génération actuelle associée à des dépenses de consommation frugales alors que le coût de la vie augmente suggère qu’AMD pourrait battre son rival sur le marché d’un mois ou deux.

Selon la chaîne YouTube Moore’s Law is Dead, qui cite des sources du secteur, Nvidia envisage de retarder le lancement des cartes RTX 4000 (Ada Lovelace) jusqu’en novembre voire décembre. Alors que la plupart des rumeurs provenant de sources anonymes de l’industrie devraient être prises avec une forte dose de sel, il y a eu des signes qu’un report pourrait être sur les cartes.

La première indication est venue le mois dernier lorsque nous avons entendu que Nvidia pourrait tuer le GPU RTX 3080 12 Go. On pense que cette décision est due à un excès de cartes RTX 3080 10 Go invendues, qui, grâce à la baisse des prix, coûtent désormais le même prix que la variante 12 Go légèrement plus puissante; une parité de prix qui a poussé les consommateurs à opter pour cette dernière carte. Nvidia veut déplacer les GPU RTX 3080 10 Go restants avant l’arrivée de Lovelace, et la meilleure façon de le faire est de tuer la variante 12 Go, dont il y a moins d’unités.

Par ailleurs, un rapport récent en provenance d’Asie a affirmé que Nvidia fait face à une baisse de la demande pour la série RTX 4000 à la lumière de dépenses de consommation plus restreintes, résultat de la hausse de l’inflation et des prix du carburant qui font grimper le coût de la vie. La société est revenue à TSMC de Samsung pour ses cartes grand public de nouvelle génération, mais elle souhaite maintenant retarder ces commandes de 5 nm.

Un autre facteur est l’effondrement du marché de la cryptomonnaie qui inonde eBay d’anciennes cartes de minage bon marché. Lovelace devrait avoir une prime élevée, et les consommateurs soucieux des prix peuvent préférer économiser quelques centaines de dollars en optant pour une carte Ampere d’occasion.

Si Nvidia attend vraiment jusqu’en décembre pour lancer Lovelace, cela indiquerait que les cartes Radeon RX 7000 d’AMD arriveraient en premier, peut-être entre octobre et novembre.