Le champ magnétique terrestre s’est fissuré pendant 14 heures, provoquant le filtrage des particules de vent solaire

En raison d’un phénomène appelé la région d’interaction co-rotative (CIR), le champ magnétique terrestre s’est « fissuré » pendant 14 heures le 7 juillet.

Jeudi 7 juillet, une fissure s’est ouverte dans le champ magnétique terrestre qui a laissé passer un flux de particules énergétiques du vent solaire. L’événement lui-même n’était pas exceptionnel, mais il a duré 14 heures complètes. Il n’y a pas si longtemps, on croyait que ces « fenêtres ouvertes » dans le bouclier magnétique – qui nous protège du rayonnement ultraviolet cosmique/solaire – étaient de très courte durée ; on sait aujourd’hui qu’elles peuvent persister très longtemps, comme cela s’est produit il y a quelques jours. Le passage du vent solaire a déclenché une tempête géomagnétique de classe G1, qui n’a posé aucun problème. Au contraire, il a donné naissance à des aurores boréales très frappantes qui ont également été observables depuis le Canada et le nord des États-Unis.

Mais comment le vent solaire a-t-il « percé » le champ magnétique terrestre ? Comme l’explique le portail spécialisé spaceweather.com, la fissure a été générée par une région d’interaction co-rotative (CIR), un phénomène également connu sous le nom de région d’interaction de flux (SIR). Comme expliqué dans un communiqué de presse de l’Université Tufts, ces phénomènes sont le résultat de l’interaction entre les flux rapides du vent solaire (émis par les trous coronaux) et ceux plus lents éjectés par le Soleil. Lorsque cette combinaison se produit entre des vents lents – qui ont des champs plus courbés – et magnétiques plus rapides – la densité du vent solaire augmente « parce que les vents solaires plus rapides se regroupent sur les particules du vent solaire plus lent devant eux », explique spaceweatherlive.com.

Les régions d’interaction co-rotatives peuvent être dirigées vers la Terre tout comme les éjections de masse coronale (CME) et, comme elles peuvent contenir des ondes de choc et des champs magnétiques plutôt compressés, dans certains cas, elles sont capables de « percer » le champ magnétique terrestre en passant les particules du vent solaire. Comme spécifié, l’événement du 7 juillet a produit une « fissure » qui a persisté pendant 14 heures, mais n’a causé aucune sorte de conséquence. Les orages géomagnétiques déclenchés par le vent solaire peuvent en effet causer des problèmes aux satellites (par exemple, interrompre la navigation GPS), aux radiocommunications et aux systèmes électriques. En cas de tempêtes particulièrement puissantes, les satellites peuvent « griller » et sur Terre des incendies et des pannes d’électricité pourraient éclater. Une tempête géomagnétique aussi puissante que l’événement Carrington de 1859, qui a fait sauter des lignes télégraphiques et provoqué des incendies, nous renverrait très probablement au Moyen Âge de nos jours pendant des semaines, voire des mois, comme l’indiquent les experts.

Selon des scientifiques de l’Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), le CIR du 7 juillet s’est aussi accompagné d’une éjection de masse coronale, soit une éjection de matière par la couronne solaire, mais comme mentionné il n’a eu aucune conséquence sinon donner des polaires spectaculaires aurores boréales, comme le montrent les images que vous voyez dans cet article. Des événements comme celui-ci seront de plus en plus fréquents au cours des trois prochaines années, alors que le Soleil se dirige vers son pic maximum du cycle de 11 ans, attendu en juillet 2025.