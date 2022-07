Comment lier un compte Epic Games dans Fall Guys pour enregistrer la progression sur toutes les plateformes

Fall Guys a entamé une nouvelle étape en tant que jeu gratuit. Le jeu développé par Mediatonic est immergé dans la première saison, qui offre aux joueurs un divertissement sous forme d’épreuves pleines de défis. Pour profiter de fonctionnalités telles que la progression croisée, il est nécessaire de lier le compte Epic Games à celui de chaque plateforme. Comment ça se fait? Nous vous l’expliquons dans le tutoriel suivant.

Suivez ces étapes pour lier votre compte Epic Games à Nintendo Switch, PSN et Xbox.

La première chose dont vous avez besoin est un compte Epic Games gratuit. Si vous ne l’avez pas, vous pouvez vous inscrire sur le site officiel. Connectez-vous avec votre nom d’utilisateur et cliquez sur « Comptes ». De là, cherchez le menu « Connexions », deux options apparaîtront : les applications et les comptes. Choisissez la deuxième option. Sur l’écran suivant, vous verrez les logos de Steam, Xbox, PSN et Nintendo (en plus de Twitch et Github). Appuyez simplement sur le bouton « Connecter » sur chacun des comptes. Un écran pop-up apparaîtra où vous devrez entrer vos données. Suis les étapes.

Il est important de noter que le premier compte que vous liez sera considéré comme le compte principal. Cela ne peut être annulé qu’en contactant le support client Mediatonic, il est donc préférable de bien réfléchir à celui que vous souhaitez définir comme compte principal.

La section pour lier le compte Epic Games aux différentes plateformes.

Fall Guys a-t-il le Cross-play?

Quel que soit l’appareil sur lequel vous jouez, tout le monde a la possibilité de vivre les épreuves folles de Fall Guys sur n’importe quelle plateforme, qu’il joue sur l’une ou l’autre. Crossplay fonctionne sur toutes les consoles et PC. Malheureusement, la progression croisée ne garantit pas que tout se répercute d’une version à l’autre. Les aspects importants tels que les couronnes, les félicitations ou les rangs de la couronne ne sont pas reportés entre les différentes sauvegardes.

Fall Guys: Free For All est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, Nintendo Switch et PC. Si vous voulez savoir comment changer votre pseudonyme, nous vous conseillons de jeter un œil à cet article. Chez Netcost, nous avons également préparé un guide de mouvement pour vous, que vous pouvez consulter ici.

Source | VG24/7, Médiatonique