Xbox Cloud Gaming a une moins bonne qualité d’image sous Linux que sous Windows

Xbox Cloud Gaming fonctionne sur une grande variété d’appareils. Pratiquement tout ce qui peut exécuter un navigateur Internet moderne prend en charge le streaming de jeux vidéo. Cependant, le système de jeu en nuage de Microsoft n’est pris en charge que sur Windows, iOS et iPadOS.

Bien que, vraiment, Xbox Cloud Gaming fonctionne également sur d’autres systèmes d’exploitation tant que le navigateur dispose des fonctionnalités nécessaires. C’est le cas de Microsoft Edge sur Linux et MacOS. Le problème? Que la qualité d’image est bien pire, en réduisant la résolution et le débit, puisqu’il propose une version générique conçue pour les appareils bas de gamme.

Apparemment, Xbox Cloud Gaming utilise l’agent utilisateur (la manière dont le navigateur est identifié par rapport à un serveur) du navigateur pour déterminer ses capacités. Pour cette raison, même si le navigateur est le même (par exemple, Microsoft Edge), il est identifié différemment lorsqu’il s’exécute sous Linux, et le serveur vous offre une expérience générique avec une qualité d’image inférieure.

En utilisant une extension comme « User Agent Switcher » pour modifier l’agent utilisateur, le serveur vous offre la même expérience que vous utiliseriez sous Windows. L’expérience devient la même que dans le système d’exploitation Microsoft puisque, en réalité, c’est le même navigateur avec les mêmes capacités.

Cependant, en utilisant Linux et en n’étant pas officiellement pris en charge, le serveur Xbox Cloud Gaming vous offre l’expérience générique tant que vous vous identifiez avec l’agent utilisateur d’origine. Cette situation a été identifiée par un utilisateur sur Reddit et a reçu une réponse d’un ingénieur Microsoft travaillant sur le streaming Xbox :

Linux n’est techniquement pas une plate-forme prise en charge pour Xbox Cloud Gaming (aujourd’hui), il revient donc à une résolution et à un débit binaire par défaut qui, nous le savons, seront plus sécurisés et performants pour une plus grande variété d’appareils, en particulier les appareils plus anciens et moins puissants. .

Pour cela, le reniflage de navigateur était plus simple que le reniflage de fonction, bien que techniquement pas idéal.

Cela dit, l’équipe s’efforce d’améliorer le support et l’accès à une plus large gamme d’appareils et de systèmes d’exploitation, et nous voulons absolument que tout le monde, quel que soit le système d’exploitation, ait la meilleure expérience possible. Nous envisageons également de modifier les paramètres par défaut pour être plus intelligents, mais rien de spécifique à annoncer pour le moment.