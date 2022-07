Microsoft fait marche arrière : ne bloque pas les macros par défaut dans Office

En février dernier, nous vous annoncions que Microsoft avait modifié son approche des macros VBA (Visual Basic for Applications). Il s’agissait de bloquer par défaut ces macros dans les fichiers téléchargés sur Internet dès le 30 juin, dans le but d’empêcher ces fichiers d’exécuter du code malveillant sur l’ordinateur.

En fait, nous avons vu comment la source de certains rançongiciels était trouvée dans des liens ou des macros intégrés dans des fichiers Word ou Excel téléchargés sur Internet. Cependant, après plusieurs mois de tests, Microsoft a décidé d’annuler ce changement et de revenir à l’état précédent. Ainsi, l’utilisateur sera simplement averti du blocage du contenu, mais pourra l’activer en appuyant simplement sur un bouton.

Les retours des utilisateurs ont été déterminants pour inverser le blocage des macros

De nombreux administrateurs informatiques attendaient depuis des années que Microsoft décide de prendre une décision sérieuse concernant les macros. Ce changement de paradigme a été célébré par beaucoup, mais l’utilisateur final, qui travaille avec le programme au jour le jour, n’a pas accueilli ce changement avec le même enthousiasme. Cela a conduit ceux de Redmond à rectifier.

Avec le nouvel accent mis sur les macros dans Microsoft Office, l’utilisateur devait les activer sur les propriétés du fichier. Cette option est beaucoup plus cachée que le bouton « Activer le contenu » qui figurait jusqu’à présent dans la barre de notification des macros bloquées.

De Microsoft, ils indiquent qu' »ils apprécient les commentaires qu’ils ont reçus jusqu’à présent et qu’ils travaillent pour apporter des améliorations à cette expérience ». Cela indique qu’il ne s’agit pas d’un « au revoir », mais d’un « à plus tard » et que l’équipe Microsoft Office cherchera une nouvelle approche pour bloquer les macros et améliorer la sécurité des utilisateurs.

C’est drôle comme Microsoft, qui s’est récemment concentré sur la sécurité par défaut dans tous ses produits, a décidé à cette occasion de privilégier la fonctionnalité à la sécurité en raison des retours des utilisateurs.