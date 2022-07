Comment télécharger Fall Guys: Ultimate Knockout sur Nintendo Switch

La Nintendo Switch est une excellente console de jeu portable qui propose une tonne de jeux. Bien sûr, il contient un grand nombre de titres Super Mario que vous pouvez acheter sur le Nintendo eShop. Mais qu’en est-il des jeux gratuits ? Tout le monde aime un bon jeu gratuit, n’est-ce pas ? Donc, si vous étiez à la recherche d’un jeu multijoueur amusant et gratuit, Fall Guys: Ultimate Knockout est le jeu auquel vous devez jouer.

Vous voyez, le jeu était auparavant payant. Cependant, après son passage de Steam à Epic Games Store, le jeu est désormais disponible gratuitement. Ainsi, que vous jouiez à Fall Guys sur PC, Xbox, PlayStation ou même sur la Nintendo Switch, vous pouvez jouer au jeu gratuitement. Et c’est un jeu multiplateforme, ce qui indique que vous pouvez continuer le jeu sur n’importe quelle plateforme que vous voulez. Voici notre guide sur la façon d’obtenir Fall Guys: Ultimate Knockout sur votre Nintendo Switch.

Comment obtenir Fall Guys: Ultimate Knockout sur Nintendo Switch

Étant donné que le jeu est disponible gratuitement et est également disponible sur le Nintendo e Shop, vous pouvez suivre ces étapes pour installer le jeu sur votre Switch.

Tout d’abord, allumez votre Nintendo Switch et connectez-la à votre réseau WiFi. Au bas de l’écran d’accueil, vous verrez un certain nombre d’icônes. Sélectionnez l’icône qui a le panier. Il vous sera demandé de choisir un profil. Sélectionnez le profil avec lequel vous allez normalement. L’eShop va maintenant être lancé sur votre Nintendo Switch. À gauche de votre écran, vous verrez l’option Rechercher ou Parcourir. Sélectionnez-le et tapez Les gars de l’automne. À partir des résultats de la recherche, vous devriez voir le jeu Fall Guys: Ultimate Knockout. Sélectionnez le jeu, puis choisissez Téléchargement Gratuit. Sélectionnez à nouveau Téléchargement gratuit pour confirmer le téléchargement du jeu. Le jeu va maintenant être téléchargé sur votre Nintendo Switch.

Le jeu prendra environ 1,8 Go de votre espace de stockage, alors assurez-vous d’avoir suffisamment d’espace de stockage avant de télécharger le jeu gratuit. Vous pouvez jouer à ce jeu en utilisant l’appareil lui-même ou vous pouvez le connecter à votre téléviseur et jouer. à l’aide des manettes Nintendo Switch Pro. La meilleure partie de ce jeu multijoueur gratuit est que vous n’avez pas besoin d’acheter l’abonnement Nintendo Switch Online pour jouer à ce jeu. Les fichiers de sauvegarde du jeu sont stockés dans la base de données cloud du jeu. Cela indique simplement que vous pouvez continuer votre progression dans le jeu sur n’importe quel autre appareil.

Conclusion

Et c’est tout ce que vous devez savoir sur la façon dont vous pouvez télécharger Fall Guys : Ultimate Knockout sur votre Switch Nintendo. C’est un excellent jeu pour jouer avec vos amis et passer un bon moment. Que pensez-vous du jeu et d’ailleurs de la gratuité du jeu ? Laissez vos pensées sur nos réseaux sociaux.

Relatif aux jeux :