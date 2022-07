Calculateur de coût d’électricité : Combien payez-vous vraiment ?

Récemment, dans la précipitation, j’ai oublié que mon four dans la cuisine fonctionnait depuis 1 heure. Heureusement rien ne s’était passé. Mais qu’est-ce que cela aurait pu me coûter, compte tenu des prix de l’électricité d’aujourd’hui ? Et combien coûtent réellement les routeurs, les machines à café, les sèche-linge et autres s’ils fonctionnent régulièrement ? Vous et moi pouvons calculer cela avec un calculateur de coût d’électricité comme dans cet article. Nous vous proposons ici deux calculatrices et vous montrons également où vous pouvez trouver les valeurs nécessaires.

Notre premier calculateur de coût d’électricité est particulièrement adapté aux appareils que vous utilisez depuis longtemps, comme les réfrigérateurs, les cuisinières, mais aussi les routeurs, les radios ou les lampes.

Notre deuxième calculateur de coût d’électricité est particulièrement adapté aux appareils que vous utilisez de façon sporadique, comme les bouilloires, les grille-pain ou les mixeurs :

Calculateur de coût d’électricité : Combien d’énergie mon appareil consomme-t-il ?

Les fabricants ont apposé une petite étiquette, une empreinte ou un autocollant sur de nombreux appareils techniques ou leurs chargeurs. Vous y trouverez quelques informations techniques. Ce qui nous intéresse, c’est la puissance, la puissance continue, la puissance nominale, la puissance d’entrée ou une désignation similaire. Ceci est généralement donné en watts (W):

Mon haut-parleur de cuisine Marshall consomme 200 watts.

Sinon, vous trouverez généralement quelque chose comme 5V (volts), 3A (ampères) à la place. Vous vous souvenez du cours de physique que courant x tension = puissance, c’est-à-dire volt x ampère = watt. Donc 5V x 3A donne 15 watts.

Inscription sur mon routeur : Puissance d’entrée 12V et 2.5A, multipliée à 30W.

Sur certains appareils techniques, il n’y a pas de telles informations à l’extérieur. C’est le cas des smartphones et des ordinateurs portables, par exemple – vérifiez le chargeur ici ! Vous ne trouverez généralement aucune information sur les appareils intégrés non plus. Regardez ici dans le mode d’emploi et là sous « Données techniques »:

La notice d’utilisation donne une information : mon poêle consomme au maximum 3,1 kW.

Vous ne trouvez pas le mode d’emploi et ne savez pas ce que vous avez acheté ? Recherchez des étiquettes sur l’appareil. Presque tous les fabricants impriment un nom ou un numéro de série sur le boîtier. Vous pouvez ensuite rechercher des instructions pour l’appareil respectif dans la zone de service du site Web du fabricant respectif. Si ce n’est pas le cas : saisissez le nom de l’appareil dans Google ou dans un autre moteur de recherche et voyez si certains des résultats renvoient un manuel d’utilisation au format PDF.

Inscription sur l’appareil : Mon lave-linge Beko s’appelle WMB 71643 PTE. Après cela, je peux le googler.

Si vous ne savez pas comment s’appelle votre appareil technique, consultez euronics.de pour des appareils similaires et ici, dans les données techniques, la puissance qu’ils consomment. Vous pouvez l’utiliser pour obtenir des valeurs approximatives pour votre appareil.

Il va sans dire que votre appareil technique consomme le plus d’électricité lorsque vous l’utilisez. Si vous regardez 2 heures de télévision par jour, entrez ces 2 heures dans le calculateur ci-dessus. Le courant de veille, que de nombreux appareils consomment également, n’est pas inclus dans la facture. Vous devez quand même éviter cela en débranchant l’appareil du secteur – si possible – après utilisation, par exemple avec une barrette d’alimentation qui peut être éteinte.

Calculateur de coût d’électricité : Quelle valeur dois-je entrer ?

L’empreinte sur ma lampe de cuisine indique : « Max 40 watts ». Est-ce que ça consomme tant que ça ? non Le facteur décisif ici est la puissance de la LED utilisée (8,6 watts) :

Selon le mode d’emploi, votre lave-linge consomme au maximum 2 200 watts. Mais que se passe-t-il si vous ne lavez qu’à 30 degrés et utilisez le programme court ? Alors bien sûr il y en a moins. Les fabricants ne précisent généralement pas combien moins. Les nouvelles classes d’efficacité énergétique sont calculées à l’aide de ce que l’on appelle la consommation d’énergie pondérée/100 cycles en kWh. Vous pouvez l’utiliser comme guide.

Si la valeur ici est d’environ 50 kWh pour 100 cycles, vous pouvez vous attendre à 500 W de puissance par lavage. Mais attention : la consommation d’énergie pondérée est calculée à l’aide du programme d’économie d’énergie/programme éco. Si vous ne l’utilisez pas tout le temps ou seulement rarement, vous pouvez facilement entrer le double ou le triple de la puissance (3x 500 = 1 500 W) dans notre calculateur de coût d’électricité ci-dessus pour un cycle de lavage, en fonction de la température.

Quelle est la puissance réelle du lave-linge ? Ici quelque chose jusqu’à 2200 watts.

Une prise de charge USB-C d’Apple que je possède a plusieurs spécifications : 30 watts, 27 watts et 15 watts. Quelle valeur dois-je utiliser pour le calculateur de coût d’électricité ? La réponse est la suivante : l’appareil final que vous chargez avec lui détermine les performances. Par exemple, si vous connectez un smartphone qui ne peut se recharger qu’avec 15W au chargeur 30W, il se rechargera avec 15W.

30, 27 ou 15 watts : L’appareil terminal détermine la puissance consommée par le chargeur.

Dans les paramètres système de certains systèmes d’exploitation tels que macOS, vous pouvez vérifier combien de watts l’appareil charge réellement. Il existe des applications pour Android et iPhone, telles que « Ampere », qui vous indiquent la puissance de charge lorsque le chargeur est connecté.

J’ai vérifié les paramètres : Mon MacBook se recharge avec le maximum possible de 30 watts avec ce connecteur de charge.

Combien dois-je payer pour un kilowattheure (kWh) d’électricité ?

Vous recevrez normalement une facture mensuelle de votre fournisseur d’électricité par courrier, e-mail, application ou en ligne dans votre compte utilisateur. Ici ou dans les données de votre contrat, vous pouvez voir le tarif actuellement valable pour vous. Ce qui est décisif pour notre calculateur de coût de l’électricité, c’est le soi-disant prix de l’énergie, mesuré en centimes par kilowattheure (kWh). Il est généralement arrondi, dans notre cas à 29 centimes :

Consultez votre dernière facture ou confirmation de commande pour connaître le prix actuel de votre électricité.

Avec le prix de fonctionnement, vous calculez la consommation réelle.

Et qu’est-ce qu’un kilowattheure ? Si vous utilisez 1 appareil qui consomme 100 watts pendant 10 heures, vous avez utilisé 1 000 wattheures (Wh) ou 1 kilowattheure (kWh). Cela vous coûte le prix de travail convenu, dans notre cas 29 centimes.

Le prix de base est quant à lui une sorte de redevance de base. Vous le payez quelle que soit la quantité d’électricité que vous consommez en fin de compte.

Comment puis-je économiser de l’électricité?

Ici, dans le blog des tendances, nous vous donnons des conseils dans de nombreux articles sur la façon dont vous pouvez réduire les coûts d’électricité. La plus simple d’entre elles est évidente : n’utilisez pas vos appareils techniques plus que nécessaire, éteignez-les complètement, c’est-à-dire déconnectez-les du réseau lorsque vous n’en avez pas besoin. N’allez pas toujours à pleine puissance à moins que vous n’y soyez absolument obligé – ne préchauffez pas le four, n’allumez pas le réfrigérateur à basse température, ne faites pas la plupart de votre lessive à froid ou à 30 degrés.

L’achat d’un appareil électroménager plus efficace peut également valoir la peine. Un autre de nos articles vous montre comment vous pouvez économiser sur les frais d’électricité avec une machine à laver. Ou économiser de l’énergie avec Smart Home ? Même ceci fonctionne :

En période de crise énergétique, il est difficile de faire une bonne affaire. Si les prix baissent à nouveau, vous pourrez peut-être bénéficier d’un tarif d’électricité moins cher grâce à une gestion intelligente des abonnements et des contrats.

Et pour répondre à la question depuis le début. J’avais mon four à chaleur de voûte et de sole et Convection assurée en même temps, et à 180 de 250 degrés possibles. Du maximum possible de 3,1 KW, j’aurais dû atteindre au moins 2,2 KW. Selon la calculatrice, cela m’a coûté au moins 64 cents. Pas le monde, mais quelque chose comme ça ne devrait pas m’arriver trop souvent.