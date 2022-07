Un autre grand jeu pour console et PC fait le saut vers le mobile

Au fil des années, il semble que les majors du jeu vidéo se convainquent que leur présence sur le marché du jeu mobile doit être totale. Pas avec des franchises de second rang mais avec les mêmes titres qui nous font vibrer sur PC et consoles. Pour quelque chose, le segment des titres mobiles est, de loin, celui qui génère le plus de revenus si on le compare à ce qui est vendu par Sony, Microsoft, Nintendo ou des stores comme Steam, Epic Games, etc.

la résurgence arrive

Avec cette idée en tête, Ubisoft a décidé de suivre les traces d’autres grandes entreprises qui se sont imposées le territoire mobile comme un lieu où aller chercher de bons revenus, protégés par des marques reconnues par les joueurs eux-mêmes. Pensez sinon à l’avenir Call of Duty: Warzone pour smartphones, ou le plus récent Diablo Immortal qui, bien que controversé en raison de son désir insatiable de collecter de l’argent, n’a pas empêché Blizzard de travailler à nouveau cette formule de jeu gratuit 2 de son déjà légendaire Hearthstone .

Ainsi, Ubisoft vient d’annoncer qu’il prépare le lancement de The Division Resurgence, un nouveau titre de la célèbre franchise lancée en mars 2016 (pour PS4, Xbox One et PC) plus un deuxième opus en 2019 après une démo stellaire dans le E3 de 2013 qui a laissé tout le monde bouche bée. Ensuite, il est vrai que ce présage graphique était un peu flou mais les Français ont réussi l’impensable, créant une nouvelle IP avec des bases de jeu solides autour d’une apocalypse et d’une ville du monde ouvert dévastée par les gangs.

Si vous vous souvenez, The Division est essentiellement un jeu d’action à la troisième personne avec d’innombrables éléments RPG lorsqu’il s’agit de configurer notre personnage, où nous devrons gérer toutes sortes d’objets et d’améliorations pour lui donner une petite spécialisation dans différents types de combats. Bien qu’une partie du charme du jeu se trouve dans les armes et les pièces du niveau, j’espère qu’elles maintiendront d’une manière ou d’une autre l’arbre de compétences des jeux originaux. On comprend que mettre tout ça en conserve dans un développement mobile est complexe, mais ce ne serait pas mal du tout.

esprit multijoueur

Mais sans aucun doute, une bonne partie du charme de The Division Resurgence viendra de sa place dans l’histoire des deux jeux déjà sortis ces six dernières années, et qui nous emmènent dans un New York dévasté, un monde ouvert vraiment séduisant. où nous pouvons non seulement accomplir des missions, mais aussi profiter d’événements coopératifs beaucoup plus divertissants. De plus, nous verrons dans quelle mesure il reste fidèle à The Division 2 et à tous les changements qu’il a introduits dans son système de monde ouvert, avec ce développement basé sur l’ouverture de nouvelles enclaves sûres à partir desquelles conquérir progressivement la ville.

Malheureusement, tout semble être une excellente nouvelle autour de The Division Resurgence à un détail près : la date de sortie finale n’est pas connue ni quand il faudra patienter pour y jouer. Bien sûr, Ubisoft a déjà annoncé qu’il sera entièrement gratuit et, bien sûr, nous ne doutons pas que nous devrons déposer de l’argent (réel) pour obtenir un équipement de mieux en mieux.