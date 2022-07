Le sort d’Apple et de Sunday Ticket sera déterminé d’ici l’automne, selon le commissaire de la NFL

Une décision sur un nouveau service de streaming pour le ticket du dimanche de la Ligue nationale de football arrive plus tôt que tard. Le commissaire de la NFL a déclaré dans une interview qu’une décision sera prise à l’automne, juste à temps pour la nouvelle saison. Apple pourrait-il conclure l’accord en tant que service de streaming exclusif pour le NFL Sunday Ticket ?

Selon CNBC, Amazon, Apple et Disney ont tous fait des offres pour devenir le service de streaming exclusif du Sunday Ticket de la NFL. DirecTV a actuellement les droits sur le NFL Sunday Ticket mais ne renouvelle pas après la saison 2022-2023.

Sunday Ticket est le seul moyen pour les fans de regarder en direct les matchs de la NFL le dimanche après-midi en dehors de ce qui est diffusé sur leurs marchés locaux sur CBS et FOX. DirecTV a payé 1,5 milliard de dollars pour les droits annuels. La NFL veut maintenant plus de 2 milliards de dollars par an, a rapporté CNBC.