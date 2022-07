Minecraft : comment jouer à la version Classic gratuitement et légalement

Avec TortillaLand 2 et Karmaland 5 à l’horizon, Minecraft revient au premier plan, même s’il n’a jamais vraiment disparu. Le titre développé par Mojang est disponible sur console, PC et appareils mobiles iOS et Android. Et non, ce n’est toujours pas gratuit, mais ceux qui n’ont pas de copie ont la possibilité d’y jouer gratuitement via un navigateur Web.

Dans un titre comme Minecraft, qui maintient une communauté vivante, les mises à jour, les améliorations et les ajouts sont périodiques. Cependant, la version qui peut être jouée gratuitement est une version figée dans le temps, datant d’il y a plusieurs années.

Comment jouer gratuitement à Minecraft Classic ?

Tout d’abord, vous devez vous rendre sur le site légal du jeu en cliquant sur ce lien Vous avez besoin d’un navigateur prenant en charge WebGL ou WebATC. Le système vous demandera de choisir un nom d’utilisateur. Écrivez celui que vous aimez le plus et cliquez sur « Démarrer » Vous serez déjà dans le jeu, mais si vous souhaitez inviter des amis à rejoindre le jeu, vous pouvez le faire avant de sélectionner votre nom d’utilisateur. À profiter!

Minecraft Classic est sorti à l’occasion du 10e anniversaire du jeu vidéo. Comme nous l’avons dit, l’expérience est quelque peu limitée par rapport à la version actuelle, puisque le jeu a beaucoup évolué au cours de toutes ces années. De nombreuses astuces ne seront pas prises en charge et diverses fonctionnalités ne fonctionneront pas, mais c’est toujours une bonne option pour tester son fonctionnement. L’idée originale, son noyau jouable, n’a pas changé : construire dans un monde plein de blocs.

Minecraft peut être acheté sur Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PS4, PS5, Nintendo Switch et les appareils mobiles iOS et Android. Lisez ici toutes les informations sur Karmaland 5 et découvrez qui sont les premiers streamers et créateurs de contenu confirmés pour TortillaLand 2.