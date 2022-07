Tefal Easy Fry Oven & Grill : four à air chaud à l’essai

Une friteuse à air chaud offre de nombreux avantages par rapport à un four : vous économisez du temps, de l’électricité et de l’argent. – Ça peut être encore mieux, comme le montre Tefal.

Nous avons testé pour vous le Tefal Easy Fry Oven & Grill (FW 5018). L’appareil est une friteuse à air, un four, un gril et un déshydrateur tout en un.

L’avantage ici : Il n’y a pas de grand panier dans lequel tout se mélange, mais plusieurs tiroirs sur lesquels on peut préparer plusieurs plats en même temps :

Huit programmes au choix

Le Tefal Easy Fry Oven & Grill est un véritable multitalent. Huit programmes sont disponibles :

frites

poulet

Viande

Poisson

minuteur

gâteau

grillage

Pizza

dépérissement

Cependant, les programmes ne spécifient que la température et la durée d’exécution. Vous pouvez modifier les deux à tout moment. J’ai toujours fait les réglages manuellement. J’expliquerai pourquoi dans la section frites.

Vous pouvez régler la température par incréments de 5 degrés entre 150 et 200 degrés, dans le programme de séchage entre 30 et 100 degrés, également par incréments de 5 degrés.

Il y a une plaque de gril et trois paniers pour trois tiroirs (Image : Peter Giesecke)

Vous pouvez choisir le temps par tranches de 1 minute entre 1 et 60 minutes, dans le programme de séchage entre 4 et 12 heures, mais par tranches de 30 minutes.

Salle de cuisson : plus c’est petit, mieux c’est

Le Tefal Easy Fry Oven & Grill ressemble à un petit cube noir, plutôt chic en somme. Sa base est en fait carrée (31 x 31 cm), mais avec 38 centimètres elle dépasse un peu plus haut. Il devrait également convenir au plan de travail dans les petites cuisines.

Malgré ses dimensions compactes, il offre beaucoup d’espace à l’intérieur, à savoir 11 litres. Selon Tefal, cela suffit à remplir six bouches affamées. En fin de compte, cela dépend de votre appétit.

Au milieu se trouve le support pour la rôtisserie, deux en dessous, et une fente pour une plaque de gril ou un plateau de panier au-dessus (Image : Peter Giesecke)

Dans tous les cas, Tefal utilise l’espace de manière optimale. Il y a trois étagères et la possibilité d’accrocher un poulet pour qu’il tourne pendant la cuisson.

Le Four & Grill Tefal Easy Fry est livré avec ces accessoires :

2 feuilles de panier

panier de frites

Grillades et assiette à pizza

Brochette, Fourchettes à Poulet

bac à graisse

Cuire selon le coeur

Cependant, les deux plaques du panier ne sont pas des plaques métalliques, mais des vanneries à travers lesquelles l’air chaud peut circuler. De cette façon, les aliments reçoivent suffisamment de chaleur par le bas (car ils viennent du haut) ainsi que les paniers inférieurs lorsque vous cuisez sur plusieurs niveaux.

Toast Hawaii du Tefal Easy Fry Oven & Grill (Image: Peter Giesecke)

Les deux paniers ne mesurent que 1,5 cm de haut, c’est-à-dire plats, et remplacent ainsi la tôle. J’ai cuit des petits pains et des baguettes surgelées, un bol de poisson surgelé et des toasts hawaïens au four avec du fromage.

Il y a un bac à graisse ou une poêle à graisse pour tous les plats où quelque chose peut couler. C’est légèrement plus étroit que les paniers. Donc, il ne rentre pas dans les fentes, vous le posez plutôt sur le sol.

Gâteau du Tefal Easy Fry Oven & Grill (Image : Peter Giesecke)

J’ai aussi fait des gâteaux. Un moule à charnière de 20 cm de diamètre tient tout juste sur le panier. J’aurais aussi aimé avoir des muffins cuits au four sur deux niveaux. Mais il n’y a pas deux fentes qui laissent suffisamment d’espace au-dessus de la plaque du panier. C’est le prix du cintre à poulet au milieu.

Cuire les frites dans un four à convection

Le panier à frites mesure 3 cm de haut. Cela indique qu’il n’y a pas autant de frites dans le Tefal Easy Fry Oven & Grill que dans la friteuse à air chaud Tefal ActiFry Genius XL 2en1, que nous avons déjà testée ici.

Pour cela, il est plus simple de préparer un plat à partir de plusieurs composants. Cependant, notre appareil de test actuel gère toujours suffisamment de frites pour quatre plats d’accompagnement – ​​ou une grande assiette pleine.

Frites du Tefal Easy Fry Oven & Grill (Image : Peter Giesecke)

Je m’attendais à devoir retourner les frites à mi-cuisson, comme le fait le four. À ma grande surprise, le Tefal Easy Fry Oven & Grill parvient à souffler tellement d’air chaud à travers les frites qu’elles deviennent agréables et croustillantes de tous les côtés.

J’ai fait cuire mes fines frites ondulées avec les réglages du programme frites. Cependant, c’était un peu trop une bonne chose. La deuxième fois, j’ai réduit à la fois la chaleur et le temps de fonctionnement – selon les informations sur le paquet de frites. Pour des frites plus épaisses, cependant, le programme préréglé pourrait être parfait.

Grille en fonte et plaque à pizza

La plaque chauffante a deux côtés différents, un classique pour la viande, pour créer les belles rayures. L’autre côté est pour les pizzas.

Pizza dans le Tefal Easy Fry Oven & Grill (Photo : Peter Giesecke)

Cependant, le cercle tracé est trop petit. Une pizza surgelée disponible dans le commerce d’un diamètre de 24 cm dépasse légèrement du plateau à pizza, mais tient à peu près dans le four. Pour moi, cela a bien fonctionné. Dans mon test, ça ne s’est pas arrêté à une pizza.

Tefal a bien pensé l’appareil, ce qui se voit également aux nombreux détails harmonieux. Tefal comprend deux outils pour vous aider à sortir le repas chaud du petit four sans vous brûler : une poignée que vous pouvez ancrer sur la plaque chauffante et une grande fourchette de levage pour retirer un poulet. Simple mais bien résolu.

Viande dans le Tefal Easy Fry Oven & Grill (Photo : Peter Giesecke)

Griller le poulet au four à convection

Pendant la courte période de test, je ne pouvais pas me laisser emporter par la cuisson d’un poulet. Je mange trop peu de viande pour ça. S’il était de taille normale, il s’intégrerait bien. Tefal dit : maximum 1,2 kg. Les rapports d’expérience sur le net disent : Il peut aussi être plus grand.

Broche de rôtissoire, fourchettes à poulet et poignée du four et gril Easy Fry Tefal (Image : Peter Giesecke)

Il y a une rôtissoire (rotisserei) et deux fourchettes à poulet que vous pouvez ancrer fermement dans le Flattermann afin que le poulet se retourne pendant la cuisson et devienne bien croustillant de tous les côtés.

Facile à utiliser

Comme mentionné ci-dessus : Tefal a bien pensé l’Easy Fry Oven & Grill. Les murs sont fins, l’espace est utilisé de manière optimale. L’appareil ne prend pas beaucoup de place dans la cuisine, mais tient quand même beaucoup.

L’appareil ne chauffe que modérément afin que personne qui le touche accidentellement ne se brûle. Si vous ouvrez la porte, le programme s’arrêtera ; si vous le refermez, le programme continue. Alternativement, vous pouvez également allumer une lampe à l’intérieur via l’écran tactile si vous souhaitez jeter un coup d’œil rapide à l’intérieur de l’extérieur.

Pressez, accrochez, retirez la plaque de gril chaude (Photo : Peter Giesecke)

Vous pouvez facilement utiliser le four à convection à l’aide de plusieurs champs tactiles. Ceux-ci réagissent de manière assez fiable, même avec des doigts farineux. Cependant, j’ai à peine utilisé les champs du programme, en fait seulement les touches fléchées (haut et bas) pour la température et la durée d’exécution.

Four à convection de 2000 watts

Le Four & Grill Tefal Easy Fry fonctionne avec 2000 watts. Le fabricant spécifie 63,9 dB(A) comme volume maximal. Pour moi, cela ne sonnait pas plus fort que les autres fours à convection.

Selon Tefal, l’appareil fonctionne avec un débit élevé pour concentrer la chaleur et fonctionne ainsi 30 % plus rapidement et plus économe en énergie que les appareils comparables.

Je voudrais également revenir sur les avantages par rapport à un four encastrable classique : il est cinq fois plus grand que le Tefal Easy Fry Oven & Grill. Le plus petit appareil atteint donc plus rapidement la température souhaitée. De plus, aucun préchauffage n’est nécessaire.

Nettoyage du Four & Grill Tefal Easy Fry

Le nettoyage est facile à la main. Toutes les pièces mobiles peuvent aller au lave-vaisselle. Le four lui-même, j’ai juste rapidement essuyé l’intérieur et l’extérieur.

J’ai retiré la porte du four et gril Tefal Easy Fry en deux étapes faciles (Image : Peter Giesecke

Digne d’éloges : Il n’y a presque pas de fissures ou de rainures à l’intérieur qui sont difficiles à nettoyer. J’ai déverrouillé et enlevé la porte en deux mouvements simples. Il peut également aller au lave-vaisselle.

Conclusion : polyvalent compact et pratique

Un four à convection est une alternative économe en temps et en énergie au grand four. Si vous avez peu d’espace, il peut même le remplacer complètement. Le Tefal Easy Fry Oven & Grill l’a prouvé avec brio lors du test dans toutes les tâches que je lui ai confiées.

En comparaison avec une friteuse à air chaud pur, qui n’a qu’un grand panier, je trouve que la conception en four à trois tiroirs et un gril est très réussie. Cela me donne plus d’options dans la vie de tous les jours. Par contre, je n’ai pas testé la fonction séchage.

Je suis également impressionné par la mise en œuvre. Le Tefal Easy Fry Oven & Grill est très compact à l’extérieur, mais assez grand à l’intérieur. Parfois, la nourriture préparée était à peine adaptée, mais c’était le cas! De plus, l’appareil est facile à utiliser et facile à nettoyer.